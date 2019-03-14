Россияне стареют быстрее многих наций мира

Научный журнал The Lancet опубликовал исследование, которое сравнивает скорость старения жителей разных стран. Измерять «скорость старения» в 192 странах группа ученых решила не по формальной продолжительности жизни в том или ином государстве, а ориентируясь на ряд заболеваний, которые обычно проявляются с возрастом.

В свой список ученые включили 92 болезни, среди которых 13 недугов сердечно-сосудистой системы (инсульт, мерцательная аритмия, эндокардит и др.), 35 видов онкологических заболеваний, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта и глаукома, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные при падении во время ходьбы, и др. Исследование показало, что все эти болезни, которые традиционно ассоциируются с преклонным возрастом, на самом деле развиваются у жителей разных стран в разном возрасте, в отдельных случаях с разницей более чем в 30 лет.

Авторы исследования оценивали также и то, насколько уже возникшие болезни обременительны для жителей разных стран, а также изменение этого показателя с течением времени (например, для этого учитывали продолжительность жизни и то, как часто наступает инвалидность).

Проанализировав данные с 1990 по 2017 год, ученые также установили «средний возраст старения», к которому у землян обычно накапливается несколько старческих болезней, — 65 лет.

Тем не менее для жителей разных стран мира условное 65-летие наступает в разном возрасте. Так, японцы и швейцарцы начинают ощущать себя на 65 лет в среднем примерно в 76 лет, жители Афганистана — в 51 год, а жители Центральноафриканской Республики — в 53 года. Раньше всего старческие болезни и сопровождающие их проблемы настигают жителей Папуа — Новой Гвинеи (45 лет).

​«Правительства всего мира проводят политику, направленную на борьбу со старением населения. Но приносит ли увеличение продолжительности жизни новые возможности или является угрозой стабильности общества, во многом зависит от того, ощущают ли люди негативные последствия старения для здоровья. Среди них — постепенная потеря физической, умственной и когнитивной целостности», — пишут авторы исследования.

Именно поэтому крайне важно понимать, насколько обременительны возрастные болезни и каковы «лучшие стратегии» по снижению этого бремени, добавляют они. ​

Россию ученые отнесли к числу стран, чье население стареет быстрее, чем в среднем по миру: характерный для преклонного возраста набор болезней у жителей нашей страны обычно есть уже к 59 годам. Это 160-е место среди 192 стран, изученных авторами исследования.

Для сравнения, на Украине старость, по мнению авторов исследования, начинается в 57 лет, в Белоруссии — в 60, в Сирии — в 63 года, во Вьетнаме — в 64, в Чехии — в 65, в Венесуэле — в 67, в США — в 68, в Великобритании — в 70, в Норвегии — в 72, во Франции — в 76 (данные приведены без учета десятых долей. — РБК).

В целом авторы исследования пришли к выводу, что с 1990 года во всем мире снижается влияние старческих болезней на качество жизни тех, кто ими болен. Кроме того, было выявлено снижение смертности от таких заболеваний.

Страны, где люди стареют позже всего:

Япония (76,1),

Швейцария (76,1),

Франция (76),

Сингапур (76),

Кувейт (75,3).

Страны, где люди стареют раньше всего:

Папуа — Новая Гвинея (45,6),

Маршалловы Острова (51),

Афганистан (51,6),

Вануату (52,2),

Соломоновы Острова (53,4).

Источник: РБК