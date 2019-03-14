Обозвавшего бедных пенсионеров «тунеядцами и алкашами» депутата исключили из «Единой России»

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» исключил в среду из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Волгоградского регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что комиссия «Единой России» по этике на заседании во вторник рекомендовала исключить из партии Набиева.

«Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии Набиев исключен из «Единой России», за это проголосовали единогласно», — уточнили в пресс-службе.

Представитель регионального отделения партии сказал, что «самого депутата на заседании не было, хотя он был приглашен». «Президиум также рекомендовал исключить Набиева из фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе», — отметил представитель пресс-службы регионального отделения партии.

6 марта на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Позже он принес извинения за свое «неточное высказывание».

Во вторник на заседании комиссии «Единой России» по этике член высшего совета партии, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что с учетом значимости и общественного резонанса высказывания Набиев сам должен был написать заявление об исключении из партии, однако этого не сделал, передает ТАСС.

Депутат от партии «Единая Россия» Гасан Набиев сделал публичное сенсационное заявление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», 64-летний народный избранник на внеочередном заседании Волгоградской областной думы 7 марта рассказал о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

«Я один из вас – самым крупным руководителем был на предприятии, где работало около 6000 человек. Спросить у тех работников, которые работали на предприятии – от и до, у них пенсии сегодня не то, что Михаил Александрович говорит (Таранцов о низких пенсиях, — прим. ред.). Гораздо выше. Не 8 тысяч, не 7 тысяч, Михаил Александрович, как мы говорим, минималка, а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии.

Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, это нормально надо проголосовать, не надо болтать и здесь лишние разговоры вести».

Спорное утверждение господина Набиева его коллеги по партии власти проигнорировали, в дискуссию с ним вступать не стали. Перед единороссом выступал коммунист Михаил Таранцов, который заявил о том, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом сегодня составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, установленных органами власти. Гасана Гилаловича, по всей видимости, эта реплика задела за живое.

Внеочередное заседание облдумы сегодня было экстренно созвано в связи с необходимостью поддержать проект федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. После принятия Госдумой этого документа данная категория пенсионеров получит доплату в сумме около 700 рублей. Прожиточный минимум в регионе для пенсионеров сегодня составляет 8569 рублей.

Справка. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Гилаловича составил аж 56,5 миллиона рублей.

Видео ИА «Высота 102»

