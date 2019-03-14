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Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру

На то, что соцсети «тупят», жалуются и пользователи в Бердске. Причины сбоя неизвестны.

14.03.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру

Без соцсетей — никуда

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежит Facebook), следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных сайтов.

«Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11.56 по времени Восточного побережья США (18.56 мск)», – уточняется в сообщении. Проблемы в работе Instagram начались в 12.01 (19.01 мск). Пользователи жалуются на то, что не могут зайти на сайт соцсетей, на проблемы с обновлением лент, а также на сбои при отправке файлов в личных сообщениях.

Чаще других о проблемах с Facebook сообщают пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и др.) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram испытывают жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов. «Ведомости» также столкнулись с проблемой при публикации своих статей в Facebook.

Представитель Facebook заявил агентству Reuters, что компания знает о проблемах пользователей с доступом к соцсети. Причины сбоя он не назвал.

Сотрудники редакции «Курьер. Среда. Бердск» заметили, что и сегодня, 14 марта, Instagram «тупил».


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