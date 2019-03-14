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Пьяная 15-летняя девочка заблудилась и замерзла насмерть под Воронежем

Потерявшись, несовершеннолетняя звонила на телефон 112, за ней отправляли «скорую». Но девочку, находящуюся под опекой, нашли лишь через два дня мертвой. СКР подозревает халатность взрослых.

14.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Пьяная 15 летняя девочка заблудилась и замерзла насмерть под Воронежем

Девочка скончалась от переохлаждения в малолюдном месте

В Воронежской области расследуют халатности должностных лиц, повлекших гибель несовершеннолетней девочки, сообщили в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в дневное время 10 марта в городе Борисоглебске 15-летняя местная жительница после распития спиртных напитков убежала от подруг. Последние не смогли ее догнать, потеряв из виду.

Около 23 часов того же дня девочка оказалась вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива. Потерявшись, она осуществила несколько звонков с мобильного телефона на номер «112» оператору Единой дежурной диспетчерской службы, сообщив, что ей плохо. Диспетчер, установив примерное местонахождение девочки, направил сотрудников скорой медицинской помощи. Однако, те, прибыв на место, не нашли подростка и уехали.

Несовершеннолетняя не смогла самостоятельно выйти к месту, где ей была бы оказана помощь. 12 марта  вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива, прилегающего к 298-у км автодороги «Курск-Саратов», ее тело без видимых следов насильственной смерти было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, смерть девочки наступила от переохлаждения.

Кроме того, установлено, что опекун погибшей лишь на третьи сутки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении подопечной. Следствию стало известно о том, что несовершеннолетняя ранее самовольно уходила из дома на непродолжительное время, употребляла спиртные напитки.

По инициативе регионального следственного управления материалы в отношении опекуна изъяты из органов полиции и переданы в Борисоглебский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления. Следователями его действия будут проверены в соответствии со ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следователями СК незамедлительно изъяты записи звонков ЕДДС, опрошены подруги погибшей и ее опекун, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников Единой дежурной диспетчерской службы, медицинских работников, опекуна, а также должностных лиц органов опеки и попечительства.


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(1) Комментарий

  1. Leonnz

    врут безбожно… да при современных технологиях, полчаса — ее бы отыскали…. жаль ребенка…

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