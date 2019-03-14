Контрафактное лекарство для пчел из Бердска обнаружил в обороте Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области 13 марта проинформировало о выявлении в обороте в нарушение гражданского законодательства контрафактного лекарственного средства. Препарат «Эндоглюкин» производства ООО «Диафарм» (номер партии 280317 со сроком годности до марта 2021 г.) широко известен в профессиональных кругах пчеловодов и предназначен для профилактики и лечения вирусных заболеваний пчел.

В качестве действующего вещества «Эндоглюкин» содержит «эндонуклеазу бактериальную», обладающего противовирусной активностью (острый и хронический паралич, филаментовироз, мешотчатый расплод, египтовироз и др.), а также стимулирующим развитие пчелиных семей в весенне-летний период.

Однако, препарат не зарегистрирован и не включен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения в Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС. Кроме того, на его маркировке отсутствуют сведения об адресе производителя.

-В случае обнаружения данного лекарственного препарата, реализуемого на территории Новосибирской области в нарушение статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», просим сообщить в региональное управление Россельхознадзора по тел. 346-56-85 (доп.2 и 3) или по адресу: Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.167, каб.608, 617, — сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что ранее аналогичное лекарственное средство «Эндоглюкин» производилось предприятием ООО «Диафарм», расположенном в Бердск. Срок действия выданного на него регистрационного свидетельства препарата истек 30 июня 2011 года.