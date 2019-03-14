Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметят в Бердске

Музыкальный фестиваль «Крымская весна», выставки традиционных крымских ремесел, дегустации блюд и другие мероприятия пройдут в Новосибирской области с 15 по 18 марта в честь 5-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, при поддержке областного правительства в регионе запланированы сотни мероприятий во всех городских округах и районах. Центральные мероприятия пройдут в областном центре.

Состоится масштабная общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», которая включает в себя концертные программы патриотической направленности. В рамках акции пройдут концерт народного артиста России, члена Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Александра Михайлова и встреча со школьниками старших классов.

Также среди мероприятий, посвященных пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, – музыкальный фестиваль «Крымская весна», хоровой фестиваль «Крымская волна», большая праздничная культурно-просветительская программа. Кроме того, запланированы выставки традиционных крымских ремесел, дегустация блюд народов, населяющих Крым, презентация туристических и оздоровительных возможностей территории, молодежные акции и другие мероприятия.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель отдела общественных связей горадминистрации Анна Чекмазова, в Бердске торжества запланированы на 15 марта. Их готовят отделы культуры и по делам молодежи.





