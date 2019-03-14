Мигрант пожертвовал террористам 134 рубля и попал под суд в Новосибирске

В Новосибирске начался суд над гражданином Узбекистана Абдувахидом Мирзабоевым. Следователи ФСБ предъявили ему обвинение в вербовке новобранцев в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), а также в ее финансировании. По ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие терроризму) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Новосибирске во вторник прошло первое судебное заседание по делу Абдувахида Мирзабоева. В 2016 году господин Мирзабоев, воспитывавшийся в многодетной семье, окончил колледж Ферганы и приехал на заработки в Сибирь. Некоторое время жил в Иркутске, а затем перебрался в Новосибирск. С трудовым патентом «подсобного рабочего» он устроился на одну из строек. Спустя пару лет господин Мирзабоев оказался в поле зрения ФСБ. Чекисты заподозрили разнорабочего в связях с террористами ИГ и арестовали его. Главным доказательством вины в деле стала электронная переписка мигранта в мессенджерах.

Как указывается в материалах расследования, весной 2018 года господин Мирзабоев через Telegram-канал завел переписку с земляком по имени Мухамад, воевавшим в группировке «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» — одном из многочисленных подразделений ИГ. По рассказам нового знакомого, их формирование располагалось в провинции Идлиб и вело ожесточенные бои с регулярной сирийской армией за указанные территории. Земляк просил перевести на Qiwi-кошелек деньги для приобретения боеприпасов и амуниции, прислал реквизиты.

По версии следствия, господин Мирзабоев перечислил через терминал оплаты 133 руб. 84 коп., обещая выслать еще (оперативники считают, что это был так называемый «пробный платеж»).

В то же время, по данным силовиков, на банковском счете, используемом боевиками для сбора пожертвований, скопились миллионы и ИГ получила весьма ощутимую поддержку. В последующем господину Мирзабоеву стали писать и просить деньги еще двое джихадистов. Один из них призвал выслать 60 тыс. руб. или $1 тыс.

Кроме финансирования ИГ господину Мирзабоеву вменяется в вину вербовка в его ряды новобранцев. По данным силовиков, обвиняемый предлагал соотечественникам примкнуть к террористам. «В России мусульмане ненастоящие, истинные единоверцы находятся в Сирии и защищают ислам»,— якобы рассказывал он соплеменникам, вдобавок демонстрируя видеокадры показательной казни «неверных». Его земляки вспомнили, как он якобы распевал нашиды на тему джихада. Материалы дела содержат сведения, что летом 2018 года разнорабочий сам собирался уехать в Сирию, чтобы встать под знамена ИГ, но в эти планы вмешались силовики. В феврале 2019 года расследование было завершено.

Уголовное дело рассматривает Дальневосточный окружной военный суд на выездном заседании в Новосибирске. В первый день процесса господин Мирзабоев признал вину в финансовой помощи ИГ. С обвинением в подборе новых кадров для террористической группировки он не согласился. Участники судебного разбирательства допросили соотечественника господина Мирзабоева, с которым он вместе снимал квартиру. Свидетель заявил, что считал земляка врачом, поскольку тот ставил медицинские банки, как делают при простуде и кашле.

Источник: Ъ