МВД защитит подростков от токсичного контента в соцсетях

МВД разрабатывает меры борьбы с манипулированием подростками через социальные сети. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, школы должны устанавливать контент-фильтры, не пропускающие запрещенную информацию, а на сайте Роскомнадзора уже есть алгоритм фильтрации интернет-трафика. Так же ведомство подготовило методические рекомендации на случай выявления запрещенного в России контента.

Защищать детей и подростков от опасной информации действительно необходимо, сказал в интервью радио Sputnik профессор департамента педагогики, института педагогики и психологии образования МГПУ Борис Куприянов.

«У подростков есть устройства, которые позволяют выходить в сети интернета вне контролируемых мест, за пределами школы. Школа перестала быть пространством, где ребенок хотел бы проводить свободное время. Центром детской жизни становятся торговые центры, другие публичные места, где фильтры не в полной мере работают. К тому же нельзя использовать только защитные, ограничительные меры. Нужно возвращать подростковую жизнь в школу. Это поможет преодолеть ключевую проблему наших подростков, отчужденность от взрослых, от культуры, которая приводит к печальным последствиям», – считает Борис Куприянов.