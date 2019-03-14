Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

10 апреля в разных странах мира будут отмечать День братьев и сестер – пока еще новый, но замечательный праздник чествования семейных и родственных уз. Мы запускаем новый марафон «Мой брат, моя сестра!». Уверены, что очень многие из вас примут в нем участие: ведь так важно иметь возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека.

Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Мой брат, моя сестра!».

В середине апреля мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Так же снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Уверены, у нас с вами получится отличный фотоальбом! В апреле проект опубликуем в газете и вы сможете сделать уникальный подарок своему родному человеку.

Фото принимаем до 8 апреля.

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