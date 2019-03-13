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Законы о фейковых новостях и неуважении к власти принял Совфед

Интернет-СМИ и незарегистрированные сетевые ресурсы ответят рублем за распространение ложной информации. Накажут и за публикацию оскорбляющих общество, государство, госсимволы сведений.

13.03.2019 Фото: СФ Нет комментариев
 
Законы о фейковых новостях и неуважении к власти принял Совфед

Совету Федерации не хватает места

Члены Совета Федерации на заседании 13 марта одобрили ряд законов о запрете распространения недостоверной информации — фейковых новостях, сообщают «Известия».

Для интернет-СМИ введут запрет на распространение недостоверной информации, которая может создать угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан, а также сорвать работу разных видов инфраструктуры, транспорта, связи и кредитных организаций.

Кроме того, закон устанавливает, что если такого рода информация будет обнаружена в сетевом СМИ, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к ресурсу. По новым правилам, получив заявление от генпрокурора или его заместителей, ведомство обязано потребовать от редакции сетевого издания удалить фейковую новость и зафиксировать дату и время направления этого уведомления. Если же интернет-СМИ, получив предупреждение от РКН, не удалит информацию, против него будут приняты жесткие меры.

Понятие «незамедлительности» будет определять суд, заявил в разговоре с «Интерфаксом» автор инициативы сенатор Андрей Клишас.

«Незамедлительно — это когда у вас появилась техническая возможность это исполнить. Суд это будет оценивать — есть такая возможность или нет, могли вы это исполнить или нет», — сказал он.

При этом в законе уточняется, что указанный порядок не сможет быть применен к новостным агрегаторам. Действие закона также не коснется традиционных СМИ. К последним закон относит зарегистрированные средства массовые информации, имеющие на руках лицензию или свидетельство.
Ответят рублем

Вместе с основным законом СФ также одобрил сопутствующий — о наказании за нарушение запрета на распространение фейковых новостей. Согласно документу, размер штрафа будет колебаться от 30 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.

Если суд определит, что в сообщении нет уголовного подтекста, то физическим лицам придется выплатить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностные заплатят от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Юридические лица за аналогичный проступок будут наказаны штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей — и также с конфискацией.

Совет Федерации одобрил в среду и закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы.

За неуважительные публикации вводятся штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если те же действия были совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они будут караться штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры РФ.

Законы поступают на подпись президенту.


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