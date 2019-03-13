До 46 рублей подорожает проезд на дачных автобусах в Бердске

Собрание председателей садовых обществ прошло 13 марта в мэрии Бердска. На встрече рассматривались самые важные для дачников вопросы. Один из них касался транспортного сообщения до садовых обществ.

На период весенне-летнего периода 2019 года бердская горадминистрация организовала семь дачных автобусных маршрутов. Тариф на данных маршрутах будет регулируемым и всем категориям граждан будут предоставлены льготы.

Автор видео Галина Панчева



Стоимость проезда в этом году выросла, подчеркнула начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Она зависит от протяженности маршрута, в черте или не в черте города.

Маршрут №20 — 22 рубля.

Проезд до «Веги-1», «Веги-2» — 29 рублей.

Проезд до «Родничка», самый протяженный, — 46 рублей.

Проезд до «Бытовика» — 22 рубля.

Проезд до «Сосновки» — 40 рублей.

Проезд до «Веги-4» — 25 рублей.

Проезд до «Росинки» — 25 рублей.

По словам Надежды Нятиной, уже начались аукционные процедуры для того, чтобы автобусы поехали на дачи. Планируется выход в рейс дачных маршрутов на 20 апреля. Но традиционно все будет зависеть от погодных условий. В первую очередь, от состояния дорожного полотна.

— К 20 апреля мы будем комиссионно обследовать дороги к СНТ, и дата открытия по каждому маршруту будет определена отдельно, — отметила Нятина.

Присутствующий на собрании дачников мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, будут ли в этом году учтены замечания и пожелания по расписанию дачных автобусов.

Автор видео Галина Панчева



— Со стороны дачников «Веги-1», «Веги-2» была просьба расписание не менять — оставили, как было в прошлом году. В «Родничке» — расписание по прошлому году, единственное мы рейсы осенние передвинули на 1 час раньше, так как начинает рано темнеть, у дачников нет электричества и им сложно выбираться. До «Бытовика» к трем дневным рейсам добавили четвертый, вечерний рейс, чтобы после работы бердчане могли съездить на свои огороды. На водозабор четыре автобуса в выходные ходят каждые 15 минут, вплоть до 21.00, — акцентировала Надежда Валерьевна.

К тому же при составлении расписания были учтены праздничные дни — их приравняли к расписанию выходных дней по каждому маршруту.