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Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил
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«Президент России Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил РФ»-А сколько украл?
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Вернет за счет пенсионеров и инвалидов .
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Строительство вокзала для путишествия в рай.
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А на иконе кто будет?
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» Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать.»
не сомневаюсь, что сумма значительная …всегда проще храму забашлять чем самому грехи отмаливать…)
благо деньги есть у человека…вон, Ротенбергу дают триллион рублей (!!!) на постройку дороги Туапсе-Сочи , где то длиной в 80 км примерно …
получается как то 280 000 000 $ за км))
на эти деньги в другой стране построили бы какой нибудь межпространственный гиперпереход или выполнить освоение Марса — но мы в России, детка..) Пилить деньги на «проектах» — наше всё…
Богатейшая страна в мире, обладающая 20 процентами мировых запасов ресурсов и всего лишь двумя процентами мирового населения, вполне способна обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам.
Но они никогда не нажрутся….Даже рак иногда лечится, но жадность — нет….
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