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Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил

Президент перевел личные сбережения на изготовление образа Спаса Нерукотворного.

13.03.2019 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.
 
Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил

Владимир Путин встречает Рождество в питерском храме

Президент России Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил РФ, ту сумму, которая была необходима для ее изготовления, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда» рассказал, что центральной иконой храма станет образ Спаса Нерукотворного, которая также будет считаться главной иконой Вооружённых сил РФ. Он также сообщил, что икона и весь уникальный складень создаются на личные средства Путина.

«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных сил», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Путин присутствовал на церемонии закладки камня этого храма. «И не может, конечно, оставаться равнодушным к этому процессу», — добавил он.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. ывапр

    «Президент России Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил РФ»-А сколько украл?

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  2. Аноним

    Вернет за счет пенсионеров и инвалидов .

    Thumb up 4 Thumb down 4

  3. Гость

    Строительство вокзала для путишествия в рай. :-D

    Thumb up 6 Thumb down 3

  4. Новый мэр

    А на иконе кто будет?

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Аноним

    » Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать.»
    не сомневаюсь, что сумма значительная …всегда проще храму забашлять чем самому грехи отмаливать…)
    благо деньги есть у человека…вон, Ротенбергу дают триллион рублей (!!!) на постройку дороги Туапсе-Сочи , где то длиной в 80 км примерно …
    получается как то 280 000 000 $ за км))
    на эти деньги в другой стране построили бы какой нибудь межпространственный гиперпереход или выполнить освоение Марса — но мы в России, детка..) Пилить деньги на «проектах» — наше всё…
    Богатейшая страна в мире, обладающая 20 процентами мировых запасов ресурсов и всего лишь двумя процентами мирового населения, вполне способна обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам.
    Но они никогда не нажрутся….Даже рак иногда лечится, но жадность — нет….

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