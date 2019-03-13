Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил РФ, ту сумму, которая была необходима для ее изготовления, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда» рассказал, что центральной иконой храма станет образ Спаса Нерукотворного, которая также будет считаться главной иконой Вооружённых сил РФ. Он также сообщил, что икона и весь уникальный складень создаются на личные средства Путина.

«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных сил», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Путин присутствовал на церемонии закладки камня этого храма. «И не может, конечно, оставаться равнодушным к этому процессу», — добавил он.

Источник: РИА Новости