Неадекватную женщину в тепловой камере у магазина «Комбат» нашли полицейские Бердска

О «неадекватной» женщине, живущей в канаве под магазинам «Курьер. Среда. Бердск» рассказала читательница сегодня, 13 марта. По словам бердчанки, женщина-бомж сопротивлялась и не хотела уходить из обустроенного логова — то ли канавы, то ли тепловой камеры под магазином «Комбат» в военном городке.

Читательница рассказала, что «даму» неопределенного возраста она уже видела в военном городке. И предлагает полиции или каким-либо социальным службам определить ее в психиатрическую больницу.

Сотрудницам магазина пришлось вызывать полицейских. Но в главном управлении МВД по Новосибирской области эту информацию подтвердить не смогли.

— Своего подтверждения информация не нашла. Информация слишком «размытая», можете прислать письменный запрос, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ведомстве.