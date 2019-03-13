Кредитов на 2 млрд рублей набрали мужчины к 8 марта

Российские мужчины набрали 250 тысяч кредитов на 2 млрд. рублей для подарков на 8 марта. Средняя сумма займов составила 11 200 рублей. По мнению экспертов, не все микрозаймы будут возвращены в срок и в полном объеме. Люди берут в долг на эмоциях и не думают о финансовых возможностях. По статистике, в долг живут шестеро из восьми россиян, а у 15 млн человек больше трех кредитов.

Что заставляет нас брать деньги в долг, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Долг – это некое обязательство, которое берет на себя человек. Он может быть не только финансовым, но механизм у этого один. Что заставляет нас брать деньги – не совсем однозначно. Нас уговаривают, соблазняют. Маркетологи подбирают слова, механизмы, чтобы закабалить человека. С точки зрения психологии и психотерапии это противоправные действия, потому что они направлены на глубинные механизмы, человеку трудно сопротивляться», – сказал Александр Федорович.

Психологические проблемы должников – хронический стресс, тревога, рассказал психолог.

«Сложно устоять перед обществом потребления – красивой жизнью без обязательств. Совершенно не сложно управлять своими желаниями, тем более они сиюминутные. Многие люди берут в долг деньги не потому, что у них патовая ситуация и катастрофа. Просто у них необходимость внешней презентации. Они считает, что, презентуя себя идеального, могут решить внутренние проблемы», – считает Александр Федорович.