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Япония возмутилась российскими учениями на Курилах

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Япония возмутилась российскими учениями на Курилах

Учения мотострелковых подразделений на островах начались во вторник. Военные отработали наступление в сложных условиях.

13.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Япония возмутилась российскими учениями на Курилах

Курильские острова принадлежат России

Токио заявил Москве протест из-за российских учений на южных Курилах, сочтя их неприемлемыми, заявили РИА Новости в МИД Японии.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Токио считает «проблему северных островов (так в Японии называют Курильские острова. — Прим. ред.) и ее решение важными, поэтому правительство продолжит <…> упорно вести переговоры с Россией».

Учения мотострелковых подразделений на Курилах начались во вторник. Военные отработали наступление в сложных условиях. В маневрах задействовали около 500 военнослужащих и до 70 единиц техники, в том числе танки.

Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония поставили подписи под совместной декларацией, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Переговоры осложняются тем, что Токио поддерживает антироссийские санкции.

Источник: РИА Новости


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