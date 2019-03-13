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Завалили Китай новосибирским мороженым

В прошлом году мороженщики Новосибирской области начали поставлять лакомство во Вьетнам. Поскольку в России «ожесточенная конкуренция», решили искать новые рынки сбыта.

13.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Завалили Китай новосибирским мороженым

Поставки новосибирского мороженого в Поднебесную выросли

Объем экспорта новосибирского мороженого в Китай с начала 2019 года вырос почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2018-го: с 19,85 до 56,36 т, сообщает Россельхознадзор по Новосибирской области. Всего из региона в 2019 году в Поднебесную отправлено шесть партий десерта. Как отмечают в управлении, новосибирские предприятия-производители мороженого аттестованы и внесены в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. Доставка мороженого осуществлялся автомобильным транспортом.

Увеличило в прошлом году поставки мороженого в Китай ООО «Купинское мороженое» (ТМ «Купино»), рассказал „Ъ“ коммерческий директор компании Алексей Тупикин. Компания отгружает мороженое в Китай с 2016 года. «Конкуренция на российском рынке ожесточенная. Почему бы не посмотреть на новый рынок сбыта, тем более что ворота туда открываются, пусть пока и не очень широко»,— говорил «Ъ» ранее Алексей Тупикин.

ОАО «Новосибхолод» (ТМ «Полярис») помимо Китая, в прошлом году начала поставки мороженого во Вьетнам. «На вьетнамский рынок мы вышли недавно — в начале этого года. Удалось это сделать своими силами — созвонились с потенциальными партнерами, рассказали о своей продукции, договорились о встрече и буквально в чемоданах повезли свою продукцию на пробу»,— рассказывал «Ъ» в августе прошлого года специалист по экспортным продажам Илья Колтыгин. По его словам, после дегустации одна из крупнейших торговых сетей Вьетнама заключила с новосибирцами контракт на поставку мороженого. Ее название в «Новосибхолоде» не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.

«Почва для роста поставок в Китай зреет, но они идут очень трудно. Сдерживает незнание рынка, языка, высокая конкуренция среди иностранных производителей, отсутствие рекламы российского мороженого»,— рассказал „Ъ“ гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. По данным союза, в 2016 году Россия ввозила в Китай 13,7% от общего экспорта мороженого, в 2017 году — только 10,6%.

Источник: Ъ


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