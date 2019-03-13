Российским софтом на 70 млрд рублей оснастят школы к 2021 году

Оснащение школ отечественным ПО будет осуществляться в рамках нацпроекта «Образование».

Порядка 70 млрд рублей будет направлено на оснащение российских школ отечественным программным обеспечением (ПО) к 2021 году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвященной обсуждению приоритетных направлений деятельности министерства.

«Когда мы говорим о цифровой школе, очень много мифов, начиная от входной двери, от безопасности, до делопроизводства — это все будет на отечественном софте работать, и оно уже к 2021 году будет работать. Делаем это совместно с Минкомсвязи: 70 млрд… в течение этого времени, которые будут потрачены на оснащение. Это только техническое оснащение, без контента», — сказала Васильева, уточнив, что оснащение школ отечественным ПО будет осуществляться в рамках нацпроекта «Образование».

Министр добавила, что в ходе цифровизации школ бумажные учебники вряд ли в скором времени сменят на электронные планшеты. «Что касается электронный планшетов, электронных учебников, вы знаете, я считаю, что рановато менять бумажные учебники на планшеты», — отметила она, пояснив, что сначала нужно провести исследование, «на что влияет постоянная работа с гаджетами во время занятий».

Реализация нацпроекта по 10 направлениям охватит период с 2019 до 2024 года, общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Он должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем — Васильева.

Источник: ТАСС