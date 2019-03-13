КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2-ю в кирп. доме на берегу Бердского залива
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 4-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-к на Бердском санатории
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

8-класница попала в больницу с травмами после ссоры с сотрудником школы в Новосибирской области

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти принял Совфед

ФСБ ликвидировала террориста-смертника в Самарской области

До 46 рублей подорожает проезд на дачных автобусах в Бердске

Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил

На благоустройство парков из 5 млрд рублей по программе «Городская среда» получит Бердск

Шок: Выкинула с 9-этажа 2-летнюю дочь мать в Уфе

Кредитов на 2 млрд рублей набрали мужчины к 8 марта

Неадекватную женщину в тепловой камере у магазина «Комбат» нашли полицейские Бердска

Япония возмутилась российскими учениями на Курилах

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Российским софтом на 70 млрд рублей оснастят школы к 2021 году

Но в ходе цифровизации школ бумажные учебники вряд ли в скором времени сменят на электронные планшеты, считает министр просвещения Ольга Васильева.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Российским софтом на 70 млрд рублей оснастят школы к 2021 году

В Бердске 14 школ

Оснащение школ отечественным ПО будет осуществляться в рамках нацпроекта «Образование».
Порядка 70 млрд рублей будет направлено на оснащение российских школ отечественным программным обеспечением (ПО) к 2021 году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвященной обсуждению приоритетных направлений деятельности министерства.

«Когда мы говорим о цифровой школе, очень много мифов, начиная от входной двери, от безопасности, до делопроизводства — это все будет на отечественном софте работать, и оно уже к 2021 году будет работать. Делаем это совместно с Минкомсвязи: 70 млрд… в течение этого времени, которые будут потрачены на оснащение. Это только техническое оснащение, без контента», — сказала Васильева, уточнив, что оснащение школ отечественным ПО будет осуществляться в рамках нацпроекта «Образование».

Министр добавила, что в ходе цифровизации школ бумажные учебники вряд ли в скором времени сменят на электронные планшеты. «Что касается электронный планшетов, электронных учебников, вы знаете, я считаю, что рановато менять бумажные учебники на планшеты», — отметила она, пояснив, что сначала нужно провести исследование, «на что влияет постоянная работа с гаджетами во время занятий».

Реализация нацпроекта по 10 направлениям охватит период с 2019 до 2024 года, общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Он должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем — Васильева.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
8-класница попала в больницу с травмами после ссоры с сотрудником школы в Новосибирской области Законы о фейковых новостях и неуважении к власти принял Совфед Хочу домой: Кузя и Люся из бердского приюта животных ищут хозяев

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика