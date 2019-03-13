Вылечилась от гепатита С за 60 тыс. рублей жительница Бердска

Пять лет назад в ожидании долгожданного первенца Виктория (имя вымышленное — прим. ред.) не подозревала, что ее семью ждет серьезное испытание — диагноз хронического гепатит С в активной фазе прозвучал из уст инфекциониста отделения патологии роддома Бердска как приговор.

— Знаете, я ведь никогда не делала операций, не лечила зубы. Разумеется, не подрабатывала проституткой и не кололась. Ведь по мнению многих именно это является причиной заражения гепатитом С. Я всегда следила за здоровьем. Сдавала анализы, планируя беременность. Да и муж — мой второй сексуальный партнер. Этот диагноз обрушился на мою семью неожиданно, как будто нас выбросили в ледяную воду, — вспоминает Виктория.

Рассказывая свою историю «Курьер. Среда. Бердск» девушка пожелала остаться инкогнито. По ее мнению, не все в современном обществе могут принять болезнь, не боясь продолжать общение, понимая, что «ласковый убийца» не передается через рукопожатие и даже поцелуй.

— Когда мы узнали, что я беременна, то были на седьмом небе от счастья! Но на пятой неделе я с кровотечением попала в патологию беременности роддома. Ребенка сохранили. Но спустя двое суток на островке медперсонала отделения я случайно увидела свои анализы. ВИЧ — отрицательно, гепатит С — положительно. Я тогда запаниковала страшно, не могла дождаться утра, чтобы выяснить все у врача. До последнего надеялась, что это какая-то ошибка, — вспоминает Вика.

Но чуда не случилось: врач-инфекционист подтвердила, что у пациентки гепатит С, поинтересовавшись, намерена ли она избавляться ребенка. Сомнений не было — малыш появится на свет. Проплакав, Вика поняла, что должна сохранять спокойствие ради своего ребенка. Шокированные новостью родители поддержали девушку, убедив, что все решаемо.

-Муж меня часто навещал в больнице, но когда узнал, что я больна, молча прижал к себе. Тогда я поняла, что мы обязательно справимся. Ведь теперь нас будет трое и я не должна умереть ради своего ребенка, — поделилась Виктория.

В ожидании лечения

Всю беременность Виктория выполняла рекомендации врача — берегла себя от стрессов, хорошо питалась и принимала витамины. Но не теряла надежды на исцеление. Прогуглив в интернете информацию о болезни девушка поняла, что могла инфицироваться на маникюре. Ведь Вика, как и любая другая невеста, тщательно готовилась к свадьбе и обращалась в салон красоты за услугой.

Все сходилось — инкубационный период у болезни полгода. Молодая мама сдавала все анализы регулярно и они были отрицательные. За семь месяцев до постановки диагноза, она сделала свадебный маникюр:

-Я ведь никогда не могла подумать, что могу заразиться смертельной болезнью в салоне красоты. Наверное,нужно было дотошно расспросить о дезинфекции маникюрных приборов, но я понадеялась, что салон красоты это предполагает. Теперь на косметические услуги у меня табу.

Девушка не стала доказывать вину салона красоты в заражении, а сосредоточилась на вынашивании младенца. Спустя 35 недель на свет появился здоровый мальчик, который не перенял мамину болезнь.

Поиск исцеления

Как только малыш подрос и Вика перестала кормить сына грудью, она выяснила, что все россияне, болеющие хроническим гепатитом С должны получать эффективное лечение по обязательному медицинскому страхованию.

Правда, существует несколько генотипов вируса гепатита С. Поэтому для лечения этого заболевания применяются разные интерфероны с рибаверином. Как правило, курс лечения длится от 24 до 48 недель и сопровождается тяжелыми побочными эффектами.

-Меня предупреждали, что рядом обязательно должен быть кто-то из родных. Готовили к самому худшему — слабости, потери сознания, выпадению волос. Сравнивали лечение с химиотерапией. Я, конечно, испугалась. Но здоровье для меня — превыше всего. Сдала все необходимые анализы, выяснила, что у меня третий генотип вируса. Очередь на лечение от государства была огромная, я не стала ждать. Да и существуют необходимые критерии и требования к льготе на лечение, под которые я не попадала, — рассказывала о борьбе за жизнь Виктория.

Но даже такое лечение не избавляло от инфекции и выздоровления достигали лишь 50-70% пациентов, в зависимости от генотипа вируса. Совсем недавно в России появились противовирусные препараты прямого действия для самого распространенного в России первого генотипа — курс лечения ими составляет от 8 до 24 недель, а эффективность достигает 95-98%. Стоимость такого лечения начинается от 500 000 рублей и может превышать 1 миллион. Пациенты же с II и III генотипом по-прежнему были вынуждены лечиться интерферонами с рибаверином.

В 2016 году в России появился препарат, который подходит для всех генотипов вируса гепатита (пангеномный) — софосбувир. Он используется в комбинации с даклатасвиром. В среднем стоимость такого курса на 12 недель в России составляет примерно 900 000 рублей, потому что компания-производитель препарата не идет на снижение цены. Софосбувир оригинальный не входит в список жизненно необходимых, а потому закупаться может только по региональным программам.

Однако в России зарегистрировали еще один препарат для всех подтипов гепатита — комбинированный. Препарат «Мавирет» предполагает курс лечения одной таблеткой. Это тоже безинтерфероновая терапия, рассчитанная на 8 недель. Стоимость такого препарата оставит примерно составляет около 300 000 рублей за курс.

Ласковый убийца — убит

Но даже такие траты на лечение были непосильны молодой семье. Родители девушки даже собирались брать кредит на лечение дочери, но обошлось без этого.

-Я прошла все необходимое обследование. Сделала фибро-тест, который показал, что у меня нет никаких нарушений в печени. Вирус не успел ее разрушить и повлиять на орган. Но я понимала, что гепатит С не зря называют «ласковым убийцей». Болезнь могла атаковать в любое время и уничтожить меня за короткий срок, перейдя в рак или цирроз печени, — предположила девушка.

В то же время Вика узнала, что существуют дженерики — лекарственные средства, имеющее такой же состав действующих веществ, лекарственную форму и эффективность, как и оригинальные препараты, но не обладающее патентной защитой. Они могут отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ. Размещаются на рынке после окончания срока действия патентной защиты оригинальных препаратов.

Она выяснила, что существует индийские дженерики собосбувир и даклатасвир, которые нельзя купить в аптеке, но и они действительно избавляют от недуга. Ехать за границу она не собиралась, но доверилась проверенному продавцу, которого нашла благодаря сестре медику.

-Три баночки собосбувира и столько же даклатасвира обошлись мне в 60 000 рублей. Продал мне их человек,который однажды сам вылечился от болезни. Теперь он помогает другим — ездит на завод по производству лекарства в Индию, привозит баночки с эликсиром жизни тем, кто в них нуждается. Я пропила их курсом в три месяца — такую схему лечения выбрал мой врач-инфекционист, предположив, что у меня хорошие шансы на 100 % выздоровление, — рассказала девушка.

И врач не прогадал — спустя 4 месяца наша героиня сдала количественный анализ на вирус в крови, который не был обнаружен.

-Радости не было предела. Я не могла поверить, что снова могу жить, не опасаясь, что нахожусь под прицелом «ласкового убийцы». После этих пяти лет переживания я могу только благодарить Бога за своего сына, ведь только забеременев, я узнала о болезни. Возможно, не будь бы моего ребенка, я потеряла бы время и лечиться было бы уже поздно…Думаю,в некотором смысле, материнство спасло меня от смерти, — предположила Вика.

Как узнать о болезни

Иногда гепатит С называют «ласковым», так как многие годы болезнь может не заявлять о себе, протекать безсимптомно. И это особенно опасно. Так как зачастую, узнав о болезни, спастись от нее уже сложно — лечение может оказаться вовсе неэффективным.

Многие инфицированные вирусами гепатита понятия не имеют о своем диагнозе и начинают лечение лишь на финальных стадиях болезни, уже страдая фиброзом или циррозом печени. В таких случаях часто показана трансплантация печени, которая стоит более 4 млн рублей.

Для того, чтобы вовремя спастись от гепатита С, нужно регулярно сдавать анализы крови на вирус. Не затягивать с лечением, ведь с «ласковым убийцей» — каждый день на счету.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире вирусными гепатитами были инфицированы 2 миллиарда человек.

Государство будет лечить ?

К сожалению, от Минздрава нет предложений по решению проблемы с хроническими гепатитами. Еще в 2016 году ВОЗ приняла Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2022 годы, целью которой стала ликвидация эпидемии гепатита к 2030 году путем снижения новых случаев на 90%. Документ подписали все страны-участницы, включая Россию.

Объеденные болезнью не один год призывают правительство принять национальную стратегию борьбы с вирусом, однако пока «воз и ныне там».

В Минздраве отвечали, что «в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по вирусным гепатитам и с учетом наличия факторов, способствующих поддержанию социальной проблемы вирусных гепатитов, Министерством здравоохранения Российской Федерации организована работа по формированию мер, направленных на борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями, в том числе с вирусными гепатитами». Но пока больные гепатитом С не увидели этих мер, надеясь только на собственные силы в выздоровлении.