Аутисты учатся, лежа на полу и прыгая на батуте, в единственном классе в Бердске

В Бердске на базе школы №4 открылся необычный класс — ресурсный. 1 сентября 2018 года 6 особенных ребятишек сели за парты. Спустя полгода «Курьер. Среда. Бердск» узнал, как учатся дети-аутисты.

Этот класс отчается от привычных помещений. Парты изолированы перегородками, где каждый ребенок под руководством тьютера осваивает школьную программу.

Восьмилетний Егор делает подарок маме. Ловко отрезает нитку ножницами и приклеивает к пчелке. Его мама Людмила Кутышева заподозрила, что сын не такой, как все, когда стала замечать, что он все время прячет взгляд и не говорит ни слова.

Обратились к неврологу, потом лежали в больнице для подтверждения диагноза.

— Аутизм — я и не слышала об этом никогда. А здесь Бог послал такого особенного ребенка. Сейчас ему 8 лет, а он ведет себя как трехлетний. Он все время все роняет, — рассказывает бердчанка.

За время, проведенное в школе, у Егора большой прогресс. Он стал самостоятельнее, полюбил читать. Особенно ему нравится «Бармалей». А еще он обожает энциклопедии и игрушки морских животных — китов, акул, касаток.

— Самое главное, чему научился сын в школе — общаться. Я могу теперь его выпускать одного гулять с ребятами во дворе, раньше я об этом могла только мечтать.

Автор видео Елена Белоусова



В свободное время ходят на плавание. По мнению мамы, физическая нагрузка для таких детей совершенно необходима. Егорка от природы гиперактивный ребенок, а вода его успокаивает. Он выплескивает накопившуюся энергию и лучше спит.

Они ездят в кинотеатр в Новосибирск: там проводят специальные сеансы для таких детей с приглушенным светом и звуком.

— У них очень остро стоит вопрос социального взаимодействия. Я благодарна педагогам, которые научили взаимодействию в коллективе. Наши дети выходят из своего мира и открываются навстречу. Инклюзия — это включение. Ее идея — научить особенных ребятишек жизнь в обычном мире и не бояться идти на контакт с обычными людьми. И школа, и педагоги в этом отношении проделали огромную работу, — признается мама Егора.

Бердчанка Мария Степененко около года назад стала замечать, что дочка Света не такая, как все. Обратились к неврологу.

— Мы не впали в панику. Для нас дочка — первый и долгожданный ребенок. Тяжело понимать, что твой ребенок необычный.

Главное, не опускать руки и искать поддержку. У нас много семей, и всегда найдутся те, кто поддержат. Помните, ваш ребенок не бракованный, он такой, как есть. Чем раньше вы смиритесь с этим, тем проще вам будет.

По мнению мамы, в школе дочка стала спокойнее и научилась учиться. Большая проблема была раскрашивать, сейчас ей дается это легко. Ребенок стал более уверенным в себе. После школы занимается музыкой, танцами, рукоделием.

Автор видео Елена Белоусова



Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» педагог Ксения Гуненко, дети обучаются по индивидуальному учебному плану. Одна программа — образовательная, другая — поведенческая.

Активно участвуют в мероприятиях, отлично взаимодействуют со сверстниками. Двое детей посещают общий класс.

За каждым учеником закреплен тьютер. Наставник тщательно следит за реакцией ребенка на учебный процесс и на основе наблюдений корректирует программу развития.

В отличие от обычных детей, аутист проводит на уроке столько времени, сколько выдержит. Дальше — отдых. После отдыха он садится за стол, и урок продолжается. Когда я зашла в класс, один ребенок просто лежал на полу, а другой прыгал на батуте.

На то, что обычные дети воспринимают быстро, у аутиста уходит годы. Многие дети при поступлении в первый класс плохо разговаривали, сейчас они не только выражают свои мысли, но и общаются между собой.

Антонина Овчинникова три месяца работает тьютером в бердской школе. До этого 35 лет трудилась воспитателем в детском саду.

— Сложно. Для особенных детей требуется особенный подход. Один ребенок может заниматься 40 минут, другой выдерживает только около десяти. Главное — верить, что у ребенка все получится. Настраивать его на результат, тогда будет отдача. Не моментальная, а постепенная. И от этого еще более дорогая.

Егор Полупанов рассказал, что ему очень нравится ходить в школу. Особенно считать.

8 марта особенные ребятишки подарили своим мамам подарки, сделанные своими руками, но самый дорогой подарок для каждой мамы — это то, что их дети не заперты в четырех стенах. Они могут общаться, узнавать новое, а это самое главное счастье для любой мамы.