Реальные доходы россиян Росстат будет считать по менее «ужасной» методике

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчета реальных доходов россиян, уточнил РБК Орешкин.

В декабре 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов подверг критике работу Росстата из-за показателя реальных располагаемых доходов. «Как он считается — знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное. Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии», — заявил он.

На следующий день Орешкин ответил на критику ведомства, заявив, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре. При этом министр заявил, что методику расчета «менять не нужно».

Реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую (прямой расчет в условиях сложной экономики практически невозможен), а путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения. Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой. Это значит, что в случае занижения или завышения объема расходов и сбережений автоматически занижаются или завышаются доходы. Но в российских реалиях расходы и сбережения скорее занижаются, отмечал департамент исследований и прогнозирования ЦБ в 2018 году. Во-первых, из-за неучета покупок в зарубежных онлайн-магазинах, во-вторых, из-за недоучета вложений в инструменты доверительного управления и, в-третьих, из-за недооценки вложений в недвижимость (например, через договоры долевого участия).







