Из-за задымления отменили рейс самолета из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

Датчик задымления сработал во время руления на взлетно-посадочную полосу в салоне самолета DASH-8 авиакомпании «Аврора», вылетающего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Татьяна Козырева.

«Вечером 12 марта в аэропорту Николаевска-на-Амуре во время руления на взлетно-посадочную полосу на самолете DASH-8 сработал датчик задымления в салоне. Экипаж решил рейс не выполнять», — рассказала Козырева.

Она отметила, что на борту было 23 пассажира: иногородних разместили в гостинице, местные жители уехали по домам.

«В настоящее время в Николаевск вылетает технический состав для устранения неисправности. Рейс в Хабаровск планируется выполнить в среду в 14.00 (7.00 мск)», — сказала собеседница агентства.

Источник: РИА Новости