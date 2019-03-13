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Мать брошенной в заваленной на 1,5 м мусором квартире девочки-маугли арестовал суд Москвы

Женщина подозревается в покушении на убийство. У 5-летней девочки нет социальных навыков, у нее на шее обнаружена вросшая в кожу резинка для волос.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мать брошенной в заваленной на 1,5 м мусором квартире девочки маугли арестовал суд Москвы

Подозреваемая намерена обжаловать решение суда

Савеловский суд отправил в СИЗО Ирину Гаращенко — мать 5-летней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Избрать в отношении Гаращенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 мая», — огласила постановление судья Ольга Чистова.

47-летней женщине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии»).

Подозреваемая заявила корр. ТАСС, что намерена обжаловать решение суда.

Позиции сторон
В ходе заседания следователь настаивал на аресте подозреваемой, мотивируя свою позицию тем, что женщина совершила особо тяжкое преступление, может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу, а ее квартира «не приспособлена для проживания: в ней отключено энергоснабжение и отсутствует водоснабжение». «[Гаращенко] оставила ребенка в квартире с запертой дверью, без продуктов первой необходимости, что подтверждено показаниями рядом свидетелей. Ребенок остался в опасном для жизни положении, и 10 марта девочка кричала», — обосновал свое ходатайство представитель СК.

Прокурор поддержала его в полном объеме.

Адвокат подозреваемой по назначению и она сама попросили суд избрать домашний арест, «чтобы разобраться в сложившейся ситуации». «Я осознанно родила дочь в 41 год и не могу причинить ей боль, она у меня одна», — сказала Гаращенко, отвергнув все подозрения в истязании ребенка.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней, передает  ТАСС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», квартира, где девочка несколько дней находилась одна, завалена мусором на 1,5 метра.


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