Сгорел склад с бумагой из-за замыкания светильника в центре Бердска

О пожаре на складе «Курьер. Среда. Бердск» рассказал старший дознаватель ОНД Алексей Скрупский. Инцидент произошел ранним утром 12 марта. В 5:49 на пульт подразделения пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Первомайская, 5. Приехав на место, пожарные установили, что происходит горение в неэксплуатируемом складском помещении.

-В результате пожара повреждены стеллажи, бумажная продукция на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание в электросветильнике. Он стоял на полке ДСП металлического стеллажа. Окалины упали на полку, прожгли ее и огонь распространился на бумагу, хранившуюся ниже, — сообщил Алексей Скрупский «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 марта.

По словам владельца, склад не используется по назначению, он закрыт. В нем хранились некоторые вещи, но собственник хранилища не предъявляет ущерб.

8 пожарных ликвидировали очаг возгорания полчаса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в городе уже не раз горели склады. Например, в 2017 году выгорел склад пластиковых бутылок на промплощадке в центре Бердска.