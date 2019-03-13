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Сигареты выведут из легального оборота в России

Минздрав доведет табачные акцизы до европейского уровня. Также предлагается поощрять торговые точки, где не будут продавать табак и электронные сигареты.

13.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Сигареты выведут из легального оборота в России

Курить вредно

Минздрав России предлагает поэтапно довести акцизы на табачные изделия до ценового уровня стран Европейского региона. Об этом говорится в утвержденном министерством тексте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019-2035 гг., который имеется в распоряжении ТАСС.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что концепция внесена в правительство. Основной ее целью является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота.

«Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по поэтапному ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление адвалорной и специфической ставок акцизов, с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, с учетом членства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе и гармонизации налоговой и акцизной политики в его рамках», — отмечается в документе.

Поощрение торговых точек
Кроме того, Минздрав предлагает разработать меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет.

«Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе разработке мероприятий по поддержке предприятий мелкой розничной торговли, отказавшихся от реализации табачной продукции и ЭСДН (электронных систем доставки никотина)», — говорится в документе.

Корпоративные программы
Минздрав также предлагает поддерживать корпоративные программы, включающие в себя отказ от курения. «Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по разработке и внедрению программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), включающих отказ от потребления табака», — говорится в документе.

Деятельность по разработке нормативных и правовых актов Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография». В соответствии с планом, нормативные документы Минздрав России должен разработать до конца 2019 года. Одной из основных задач нацпроекта в целом является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян.

О национальном проекте «Демография»
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта — глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. 123

    В чем проблема-то? Запретить форму продажи табака — сигареты. А сам табак на развес в табачных магазинах. Курить либо трубками, либо если уж совсем охота — самокрутки (бумага, фильтр, табак).

    А за продажу сигарет — срок лет 15.
    Кому охота покурить пусть курят качественный табак, берут качественную бумагу для сигарет и фильтры, либо покупают трубки и наслаждаются.

    А остальное от лукавого.

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