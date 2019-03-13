Из-за бомбы эвакуируют ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске

На площади Карла Маркса в Новосибирске утром в среду, 13 марта, эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Сан-Сити». «Заявляют, что не учебная (тревога). Стоим на улице уже минут 20», — рассказал подписчик АСТ-54.

На место прибыли несколько пожарных расчётов и скорая помощь.

-Я так поняла, что торговый не эвакуировали. Только бизнес-центр. Звонок поступил о бомбе в одну из организаций, на входящую линию, — делятся очевидцы.

На месте происшествия, где скопилось много народу, работают сотрудники полиции.