США «лечат зависимость» союзников от российского газа

США не хотят, чтобы их союзники зависели от российского газа, и сами не хотят зависеть от нефти из Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект «Северный поток – 2″, точно так же как мы не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти», — сказал он.

США активно выступают против проекта «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Помимо США, активно продвигающих в ЕС свой сжиженный природный газ, против строительства «Северного потока — 2» выступает Украина, а также Польша, Литва и Латвия, которые считают этот проект политическим. Российские власти неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект.

Источник: РИА Новости