Приход РПЦ судится за право собственности с мэрией Новосибирска

Новосибирский приход во имя архистратига Михаила Русской православной церкви подал иск в отношении мэрии города в арбитражный суд. Суть претензии – в признании права собственности.

Согласно карточке дела, размещенной на официальном сайте арбитражного суда Новосибирской области, 28 февраля 2019 года местный приход во имя архистратига Михаила Русской православной церкви направил исковое заявление в отношении мэрии города. Сумма требований составляет 348 тыс рублей.

Приход РПЦ обратился в суд с требованием о признании права собственности. По информации некоторых местных СМИ, речь идет о доме паломников и послушников, который расположен в Новосибирске, на улице Приморская, 7.

На сегодняшний день арбитражный суд Новосибирской области назначил предварительное заседание по данному вопросу на 2 апреля 2019 года.

Источник: ksonline.ru