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Приход РПЦ судится за право собственности с мэрией Новосибирска

Речь идет о доме паломников и послушников, который расположен на улице Приморской. Сумма требований составляет 348 тыс рублей.

13.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Приход РПЦ судится за право собственности с мэрией Новосибирска

Приход во имя архистратига Михаила подал в суд на мэрию Новосибирска

Новосибирский приход во имя архистратига Михаила Русской православной церкви подал иск в отношении мэрии города в арбитражный суд. Суть претензии – в признании права собственности.

Согласно карточке дела, размещенной на официальном сайте арбитражного суда Новосибирской области, 28 февраля 2019 года местный приход во имя архистратига Михаила Русской православной церкви направил исковое заявление в отношении мэрии города. Сумма требований составляет 348 тыс рублей.

Приход РПЦ обратился в суд с требованием о признании права собственности. По информации некоторых местных СМИ, речь идет о доме паломников и послушников, который расположен в Новосибирске, на улице Приморская, 7.

На сегодняшний день арбитражный суд Новосибирской области назначил предварительное заседание по данному вопросу на 2 апреля 2019 года.

Источник: ksonline.ru


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(1) Комментарий

  1. 3лой

    Мало того что они живут за чужой счёт (на подаяния), так они ещё и сутяжники… :(

    Thumb up 0 Thumb down 1

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