Глава ГИБДД поддержал идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

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Я хоть и водитель, но считаю, что за превышение на 10 км/ч ограничения скорости — НАДО наказывать!!! Если по городу скорость ограничена до 60 км/ч, то сейчас можно гонять до 79!!! А это порой слишком много. Уменьшается время на реагирование на внештатную ситуацию, увеличивается тормозной путь!
Для чего необходимы эти 10 км? Да для компенсации неправильного показания спидометра («неправильный» колёса, погрешность показания) + погрешность регистрирующего прибора, замеряющего скорость. Кто и зачем выдумал эти + 20 км/ч — непонятно!!!…
Но в то же время я за ТО, что бы АДЕКВАТНО ограничивать скорость согласно дорожной обстановке! Например: глупо ехать по федеральной трассе, вне населённого пункта на скорости 40 км/ч, и т. д….
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Тоже водитель: поддерживаю.
Не скрою, и сам частенько езжу +19.
Да, не прав. Введут штраф с +10 — буду ездить +9
Я бы вообще запретил любое превышение (ну пусть там погрешность оставят в 2-3 км/ч — достаточно)
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3лой, ну об этом и речь. Что поменяет это изменение? На глупость установки знаков или еще какую-то не влияет, а собираемость налогов увеличивается. Повысит ли это степень безопасности на дорогах — сомневаюсь.
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Для меня кажется абсурдом, что знак устанавливает максимальную скорость, но общепринято ездить выше нее, и за это никакой ответственности не предусмотрено. Это примерно как если бы была отменена уголовная ответственность за «мелкий грабеж», «мелкое изнасилование», «мелкое убийство».
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Всё очень просто, придумали эти 20 км. для того что бы повысить скоростной режим, но при этом снять с себя ответственность за последствия. Если всё пойдёт гладко, то потом узаконить знаками это повышение. Поняли что это перебор и решили на 10 км. снизить…
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Как профессиональный водитель с сорокалетним стажем, от себя хочу сказать, что в городе не нужны дополнительные ограничения скорости. Сказано в правилах 60 км/час и достаточно, дальше водители согласно обстановки, сами разберутся как ехать. Кто постоянно превышает скорость, того не остановят эти знаки. Самый безопасный скоростной режим, это когда все едут с одинаковой скоростью, а когда не обоснованно ограничивают скорость, вот тогда всё и начинается, кто то начинает тормозить, кто то не заметил знака, кто то не увидел основания для снижения скорости и тд. и тп…
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«Автоэксперт: Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр.»
Вот это эксперт!!!!
слов просто нет — это прикол или реально удалено?
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