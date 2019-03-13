Глава ГИБДД поддержал идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Руководитель экспертного центра “Пробок.нет” Александр Шумский поддержал идею снижения нештрафуемого лимита превышения скорости в России до 10 километров в час. По его мнению, при существующей системе контроля, в которой главную роль играют камеры на дорогах, штрафы за совсем небольшое превышение могут, наоборот, привести к росту аварийности на дорогах.

Наказывать за сам факт небольшого превышения – высшая степень глупости. Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр. Он должен просто ехать в определенном скоростном коридоре, который подсказывает обстановка, дорога, полосы, светофоры, подчеркнул Шумский.

Самое безопасное движение – это когда оно интуитивно понятно, отметил эксперт.

Ранее глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников назвал срок, к которому в России может быть понижен порог безнаказанного превышения разрешенной скорости до десяти километров в час. По словам Черникова, вероятно, это может произойти уже в течение ближайших полутора лет.

Источник: РИА Новости





