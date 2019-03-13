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Глава ГИБДД поддержал идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Автоэксперт: Наказывать за сам факт небольшого превышения – высшая степень глупости. Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Глава ГИБДД поддержал идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

На трассах скорость обычно выше

Руководитель экспертного центра “Пробок.нет” Александр Шумский поддержал идею снижения нештрафуемого лимита превышения скорости в России до 10 километров в час. По его мнению, при существующей системе контроля, в которой главную роль играют камеры на дорогах, штрафы за совсем небольшое превышение могут, наоборот, привести к росту аварийности на дорогах.

Наказывать за сам факт небольшого превышения – высшая степень глупости. Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр. Он должен просто ехать в определенном скоростном коридоре, который подсказывает обстановка, дорога, полосы, светофоры, подчеркнул Шумский.

Самое безопасное движение – это когда оно интуитивно понятно, отметил эксперт.

Ранее глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников назвал срок, к которому в России может быть понижен порог безнаказанного превышения разрешенной скорости до десяти километров в час. По словам Черникова, вероятно, это может произойти уже в течение ближайших полутора лет.

Источник: РИА Новости



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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Люди — новая нефть

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. 3лой

    Я хоть и водитель, но считаю, что за превышение на 10 км/ч ограничения скорости — НАДО наказывать!!! Если по городу скорость ограничена до 60 км/ч, то сейчас можно гонять до 79!!! А это порой слишком много. Уменьшается время на реагирование на внештатную ситуацию, увеличивается тормозной путь!
    Для чего необходимы эти 10 км? Да для компенсации неправильного показания спидометра («неправильный» колёса, погрешность показания) + погрешность регистрирующего прибора, замеряющего скорость. Кто и зачем выдумал эти + 20 км/ч — непонятно!!!…
    Но в то же время я за ТО, что бы АДЕКВАТНО ограничивать скорость согласно дорожной обстановке! Например: глупо ехать по федеральной трассе, вне населённого пункта на скорости 40 км/ч, и т. д….

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Тоже водитель: поддерживаю.
      Не скрою, и сам частенько езжу +19.
      Да, не прав. Введут штраф с +10 — буду ездить +9
      Я бы вообще запретил любое превышение (ну пусть там погрешность оставят в 2-3 км/ч — достаточно)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Никита

    3лой, ну об этом и речь. Что поменяет это изменение? На глупость установки знаков или еще какую-то не влияет, а собираемость налогов увеличивается. Повысит ли это степень безопасности на дорогах — сомневаюсь.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Никола

    Для меня кажется абсурдом, что знак устанавливает максимальную скорость, но общепринято ездить выше нее, и за это никакой ответственности не предусмотрено. Это примерно как если бы была отменена уголовная ответственность за «мелкий грабеж», «мелкое изнасилование», «мелкое убийство».

    Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    Всё очень просто, придумали эти 20 км. для того что бы повысить скоростной режим, но при этом снять с себя ответственность за последствия. Если всё пойдёт гладко, то потом узаконить знаками это повышение. Поняли что это перебор и решили на 10 км. снизить…

    Thumb up 0 Thumb down 1

  6. Аноним

    Как профессиональный водитель с сорокалетним стажем, от себя хочу сказать, что в городе не нужны дополнительные ограничения скорости. Сказано в правилах 60 км/час и достаточно, дальше водители согласно обстановки, сами разберутся как ехать. Кто постоянно превышает скорость, того не остановят эти знаки. Самый безопасный скоростной режим, это когда все едут с одинаковой скоростью, а когда не обоснованно ограничивают скорость, вот тогда всё и начинается, кто то начинает тормозить, кто то не заметил знака, кто то не увидел основания для снижения скорости и тд. и тп…

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  7. Аноним

    «Автоэксперт: Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр.» =-O =-O =-O
    Вот это эксперт!!!! %)
    слов просто нет — это прикол или реально удалено?

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