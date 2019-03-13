Некрасивый водитель: из-за фото в приложении Яндекс-такси можно отказаться от поездки в Бердске
В приложении появится новый сервис — персональные карточки водителей. Как только заказ будет оформлен, на экране телефона высветится изображение шофера, его рейтинг, стаж и комплименты других пассажиров.
Отказаться от поездки в Бердске по сервису Яндекс-такси скоро станет возможно, если вам не понравится фотография водителя. Об этом рассказал Яндекс в блоге приложения 4 марта. Сегодня о шофере сервиса можно узнать в «Деталях поездки», но только его имя и номер телефона.
Новую карточку с фотографией таксиста можно уже сегодня увидеть в Москве при заказах в тарифах «Бизнес», «Премиум» или «Ультим». Как уточнили в пресс-службе «Яндекс-такси», постепенно они будут появляться в других городах и тарифах. Предполагается, что найти сведения о водителе в приложении станет проще.
-Куда бы не отправлялось ваше такси, самое важное в поездке — доверять человеку за рулём. Доверие пользователей и безопасность — наш главный приоритет. Мы ограничиваем доступ к заказам водителям, которые долго находятся на линии и следим за тем, чтобы они соблюдали скоростной режим. В приложении можно отследить маршрут поездки в режиме реального времени и при необходимости поделиться им с родными и друзьями. Ещё мы верим в то, что сервис должен быть прозрачным — поэтому начинаем показывать в приложении карточки с подробной информацией о водителях. Теперь вы будете знать, кто вас повезёт, ещё до того, как сядете в машину, — написали в блоге приложения.
Как только по заказу будет назначена машина, на экране появится фотография водителя. Нажав на неё, можно увидеть его рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые пассажиры чаще всего ему оставляют: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку.
-В других городах и тарифах фотографии появятся постепенно — например, в «Экономе» или «Комфорте» с нами сотрудничает больше водителей, поэтому нужно чуть больше времени, чтобы собрать их фотографии в системе, — уточнили в Яндекс-такси.
Как убедился «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, даже в самой последней версии приложения Яндекса для бердчан не доступна новая функция. Местные водители сервиса предполагают, что персональная карточка в приложении никак не отразится на их работе, ведь многие и так стараются быть вежливыми с пассажирами, чтобы не потерять приоритет в заказах.
-Я всегда стараюсь угождать пассажирам, не конфликтовать с ними. Это положительно сказывется на внутреннем рейтинге. Хорошо, что теперь клиенты смогут увидеть меня до поездки, составить мнение обо мне как о водителя, — поделился водитель Яндекса Игорь.
Стоит отметить, что согласно данным на начало 2019 года, к Яндекс-Такси подключены 54% водителей, которые пользуются подобными мобильными приложениями. приложение признано самым популярным агрегатором среди водителей такси.
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Бред какой то
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«Некрасивый водитель: из-за фото в приложении Яндекс-такси можно отказаться от поездки в Бердске»
Во первых 99% таксистов в Бердске мужики, а значит вопрос с красотой автоматически закрыт. Я считаю , что оценивать в водилах нужно: опрятность водителя и салона, ухоженность автомашины, хамство по отношению к пассажирам, отсутствие лихачества при вождении, знание дороги и умение выбирать оптимальный для пассажира маршрут, честность в расчёте за поездку, и как ни печально, отсутствие алкогольного и табачного перегара в салоне!
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так они разве все на своих личных авто ездят?
Решил как-то таки воспользоваться ятакси. Приехал шевроле круз. Лобовик весь в трещинах и характерных сколах. Пневматикой, спрашиваю, что ли расстреляли? Не знаю,- отвечает.
То есть, видимо авто не его или арендное или что. Водители думаю могу меняться.
Или я ошибаюсь?
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Есть и на своих, есть и на конторских.
В такси всегда так было и будет: раньше были бомбиллы и официалы, а сейчас их различать сложнее
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Лучше всего,когда водитель ездит на своем авто. Он и следит за ним и так не гоняет,как на такси,которое либо арендованное или принадлежит автопарку. Эти машины никому из водителей не жалко. Ремонт за счет страховки.А вот когда своя машина …и в салоне порядок, и ходовка более менее.
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Покупать автомобиль для того что бы ездить на работу, когда до работы всего 4км.? Ну мне кажется это не серьёзное обоснование для покупки автомобиля…
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