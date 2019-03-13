«Некрасивый водитель: из-за фото в приложении Яндекс-такси можно отказаться от поездки в Бердске»

Отказаться от поездки в Бердске по сервису Яндекс-такси скоро станет возможно, если вам не понравится фотография водителя. Об этом рассказал Яндекс в блоге приложения 4 марта. Сегодня о шофере сервиса можно узнать в «Деталях поездки», но только его имя и номер телефона.

Новую карточку с фотографией таксиста можно уже сегодня увидеть в Москве при заказах в тарифах «Бизнес», «Премиум» или «Ультим». Как уточнили в пресс-службе «Яндекс-такси», постепенно они будут появляться в других городах и тарифах. Предполагается, что найти сведения о водителе в приложении станет проще.

-Куда бы не отправлялось ваше такси, самое важное в поездке — доверять человеку за рулём. Доверие пользователей и безопасность — наш главный приоритет. Мы ограничиваем доступ к заказам водителям, которые долго находятся на линии и следим за тем, чтобы они соблюдали скоростной режим. В приложении можно отследить маршрут поездки в режиме реального времени и при необходимости поделиться им с родными и друзьями. Ещё мы верим в то, что сервис должен быть прозрачным — поэтому начинаем показывать в приложении карточки с подробной информацией о водителях. Теперь вы будете знать, кто вас повезёт, ещё до того, как сядете в машину, — написали в блоге приложения.

Как только по заказу будет назначена машина, на экране появится фотография водителя. Нажав на неё, можно увидеть его рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые пассажиры чаще всего ему оставляют: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку.

-В других городах и тарифах фотографии появятся постепенно — например, в «Экономе» или «Комфорте» с нами сотрудничает больше водителей, поэтому нужно чуть больше времени, чтобы собрать их фотографии в системе, — уточнили в Яндекс-такси.

Как убедился «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, даже в самой последней версии приложения Яндекса для бердчан не доступна новая функция. Местные водители сервиса предполагают, что персональная карточка в приложении никак не отразится на их работе, ведь многие и так стараются быть вежливыми с пассажирами, чтобы не потерять приоритет в заказах.

-Я всегда стараюсь угождать пассажирам, не конфликтовать с ними. Это положительно сказывется на внутреннем рейтинге. Хорошо, что теперь клиенты смогут увидеть меня до поездки, составить мнение обо мне как о водителя, — поделился водитель Яндекса Игорь.

Стоит отметить, что согласно данным на начало 2019 года, к Яндекс-Такси подключены 54% водителей, которые пользуются подобными мобильными приложениями. приложение признано самым популярным агрегатором среди водителей такси.