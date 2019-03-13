Отравилась угарным газом 90-летняя старушка на пожаре в Бердске

Пожар в Бердск произошел в ночь на среду, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», возгорание случилось 13 марта в 02:28 в доме №1А на ул. Ленина в Бердске. На момент прибытия пожарного подразделения из квартиры на 2-м этаже 5-этажного дома шел дым.

-В результате пожара огнем поврежден диван и личные вещи. Пожар ликвидирован в 03:11. На месте пожара было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.

Пока причина пожара неизвестна. Возможно, произошло короткое замыкание, возможно, неосторожное обращение с огнем при курении. С утра дознаватели будут это выяснять.

По информации УГЗ, в горевшей квартире проживают две пожилые женщины в возрасте 90 и 66 лет.

Старушка надышалась угарным газом и попала в больницу. Ее госпитализировали на «скорой».