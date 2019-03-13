8-класница попала в больницу с травмами после ссоры с сотрудником школы в Новосибирской области

По материалам средств массовой информации о конфликте между сотрудницей школы и девочкой-подростком в одной из школ Болотнинского района Новосибирской области проводится доследственная проверка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту инцидента между сотрудницей школы и девочкой-подростком.

По данным, опубликованным в ряде средств массовой информации следует, что в одной из школ, расположенных в Болотнинском районе 1 марта произошла ссора между ученицей 8-го класса и сотрудницей школы, в результате чего женщина толкнула 8-классницу и та при падении получила незначительные телесные повреждения.

Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где после осмотра отпущена домой. В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.