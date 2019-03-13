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Повторные отсрочки от армии для студентов вузов приняла Госдума

Поправки устраняют несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии в школе, не могут получить ее для продолжения учебы в магистратуре.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Повторные отсрочки от армии для студентов вузов приняла Госдума

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Государственная дума приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от армии для студентов вузов.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и его первый заместитель Андрей Красов.

Теперь молодые люди смогут получить непрерывное образование в колледже или магистратуре, несмотря на то, во сколько лет они пошли в школу, отмечала Ирина Яровая.

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста. <…> Вводимая норма крайне необходима и долгожданная», — заявлял, в свою очередь, Шаманов.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки устраняют несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии в школе, не могут получить ее для продолжения учебы в магистратуре.

В апреле прошлого года Конституционный суд разрешил получать отсрочку учащимся магистратуры, даже если они уже воспользовались ею дважды — в школе и бакалавриате.

Таким образом, КС признал несоответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 «О воинской обязанности и военной службе», по которому отсрочка для обучения в вузе предоставлялась один раз.

Источник: РИА Новости


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