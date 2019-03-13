Дышите глубже! Самым чистым воздухом может похвастаться Финляндия

Самым чистым воздухом может похвастаться Финляндия, выяснили эксперты Greenpeace и компании — разработчика компьютерных программ AirVisual.

Авторы рейтинга сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Они оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе тех или иных городов, так как это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких. Это может вызвать проблемы со здоровьем — от аллергии до онкологических заболеваний, пояснили аналитики.

На втором месте рейтинга — Испания. В пятерку также вошли Эстония, Швеция и Австралия. Список замыкают Бангладеш, Пакистан и Индия.

В России качество воздуха оценили как хорошее: она оказалась во второй десятке перечня.

Источник: РИА Новости