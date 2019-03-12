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Путину «Газпром» пообещал газифицировать Россию за 10 лет

Глава «Газпрома» предупредил, что во все населенные пункты РФ газ по трубам в любом случае не придет. Президент попросил Алексея Миллера ускорить газификацию страны.

12.03.2019 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.
 
Путину Газпром пообещал газифицировать Россию за 10 лет

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Полностью завершить газификацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня, 12 марта. По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта, передает сайт Кремля.

«Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%», — сказал Миллер, отметив, что при более активной работе властей регионов (именно они обеспечивают строительство газовых сетей внутри населенных пунктов) уровень газификации на селе уже сейчас можно было бы довести до 65%.

«В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен», — сказал Миллер.

По его словам, за 2019 год уровень газификации России планируется увеличить на 1%, однако в перспективе темпы можно и увеличить. Реализовать «огромный потенциал прироста темпов газификации», пояснил Миллер, помогло бы увеличение финансирования со стороны регионов.

В то же время глава «Газпрома» предупредил, что во все населенные пункты России трубный сетевой газ в любом случае не придет, части сел и деревень предстоит только локальная газификация.

​«Это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией. В этой связи, конечно же, роль, например, сжиженного природного газа, локальной газификации на данном этапе, в данный период газификации в стране приобретает всё большую и большую роль и значение», — сказал Миллер.

В завершение встречи Путин попросил главу «Газпрома» подготовить предложения об увеличении темпов газификации, чтобы федеральные власти могли синхронизировать эту работу с властями регионов.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Слишком сроки «сжатые»…Для самой богатой газовыми скважинами страны…НО дожить хочется,хоть помереть в тепле.

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  2. Гость

    Можно много чего обещать и строить прогноз. Всё это пустозвонство. Если бы им было выгодно, уже бы заканчивали с этим.

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  3. Зелёная

    Хватились, однако ;) . Но что-то не очень верится, что и в 10 лет уложатся. Тем более, учитывая недавний пример газификации в Питерской области %) .
    На увеличение финансирования со стороны регионов в качестве потенциала прироста темпов газификации вряд ли стоит надеяться. Как ни посмотришь, кто б самим регионам помог с пополнением бюджетов ;) .
    Что ж, хоть то приятно, что речь заходит о насущном, не только о чём-то могучем гегемонистическом =-O

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