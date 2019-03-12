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Истязал 3-летнего и 4-летнего сыновей отец-изверг в Новосибирске

Новосибирец избил старшего мальчика настолько, что тот попал в больницу. Мать и отца лишили родительских прав. И будут судить за насилие над детьми.

12.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Истязал 3 летнего и 4 летнего сыновей отец изверг в Новосибирске

Дело отца-изверга направлено в суд

В Новосибирске перед судом предстанет отец малолетних детей, обвиняемый в истязании, сообщил сегодня, 12 марта, «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Следственными органами регионального СКР завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т. е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц и находящихся в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного).

-Следствием установлено, что в период с июля 2017-го по начало октября 2018 года отец четырех малолетних детей, проживавший в квартире дома по ул. Курчатова, расположенного в Калининском районе Новосибирска, систематически наносил побои своим трехлетнему и четырехлетнему сыну, причинял им физические и психические страдания. Происшествие получило широкий общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации благодаря бдительности граждан, которые увидели старшего сына лежащим с телесными повреждениями в медицинском учреждении, — рассказал Чечулин.

В ходе следствия в отношении отца была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину с совершенном преступлении он не признал, поясняя, что занимался рукоприкладством в воспитательных целях.

По инициативе следственных органов мать и отец 4-х детей были лишены родительских прав.
По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Калининского района  Новосибирска оно направлено в суд для рассмотрения по существу.


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