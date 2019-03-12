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Комитет солидарности по мусорной реформе создали в Бердске

Общественники будут требовать на законодательном уровне решать острые вопросы в сфере вывоза мусора.

12.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Комитет солидарности по мусорной реформе создали в Бердске

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Первая рабочая встреча комитета солидарности с общественностью по мусорной реформе пройдет 13 марта в Бердске.

На прошлой неделе известная в городе общественница Татьяна Новая организовала и провела конференцию по мусорной реформе. В актовом зале управлении образования собрались председатели советов домов, ТОСов, а также народные избранники. Обсуждали острые вопросы, касающиеся тарифа.

— Вопросов было очень много. И один из них: почему юридическим лицам разрешено платить по факту, если их контейнер находится в закрытом состоянии, а ведь дома с мусорокамерами тоже находятся в закрытом состоянии, почему им не разрешено вывозить по факту? Этот и другие вопросы нужно решать прямо сейчас. В стадии организации процесса. Нам говорят, что время ушло, и прочее — все это глупости. Допустим, мы, город Бердск, должны были выступить с инициативой, чтобы нам дали право самим тариф назначать. Но, мы должны были это сделать за 20 дней до окончания года. А нам когда объявили тариф? 27 декабря. Сплошные нарушения защиты прав потребителей и интересов города, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 марта председатель общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяна Ощепко.

По словам Татьяны Анатольевны, Татьяна Новая сказала однозначно, что наверху дали указания, чтобы город Бердск ничем не выделялся, а был и как все. Платит Новосибирская область по 92 рубля на человека, столько же должен платить и Бердск, чтобы не вызывать напряженности в обществе, подчеркнула Ощепко.

— Давайте тогда посмотрим на другие тарифы. В Новосибирске холодная вода 13 рублей стоит, а нас — 20 с лишним рублей, стоки в Новосибирске в пределах 20 рублей, у нас уже к 30 рублям, а по отоплению — так вообще. Так давайте сделаем так, чтобы и у нас тарифы были такими же, как в Новосибирске, — возмущалась общественница.

На конференции приняли решение создать комитет солидарности по мусорной реформе, куда вошла и Татьяна Ощепко.

— Мы будем выступать как общественники и требовать, чтобы на законодательном уровне рассмотрели и решили острые вопросы, — заверила Ощепко.

По информации Татьяны Анатольевны, идет разговор о том, что тариф на мусор снизят до 77 рублей, вроде как, областные депутаты решают убрать еще два рубля из этого тарифа — за вред экологии.

— Получатся, что когда мы платим через управляющую компанию, почту или банк, они берут, 5 рублей, 13 рублей, 3% от платежа. Получается, что мы ничего не выигрываем. Одно снимают, другое берут за платеж. Почему? Никто же не берет деньги за платежи за воду и отопление. Мол, КБУ заключил договор с РКЦ. Так, договаривайтесь тогда с региональным оператором. Ведь 92 рубля — это не 92 копейки, — рассуждала Ощепко.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(2) Комментариев

  1. Наталья

    Пошла сегодня заключать договор и ушла в настоящем шоке. Им нужно КОПИИ свидетельства о праве собственности, домовой книги, паспорта, СНИЛС, Люди ЗАЧЕМ? Они что у нас вывозить будут золото, И при всем это я буду платить а не они мне. Осталось номер карты и пин код указать и все
    Объясните ЗАЧЕМ, я ходила брала выписку по составу семьи да у меня спросили домовую книгу и право собственности на дом посмотрели и отдали назад. Ни одного лишнего вопроса а здесь полнейшее безобразие. Пойду в Прокуратуру пусть мне разъеснят имеют ли право требовать с меня документы лишь для того чтоб заключить договор на вывоз мусора.

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  2. Александр

    Господа откройте в интернете финансовую деятельность компании ООО Экология Новосибирск и много узнаете нового.. По документам в компании по данным ФНС в компании работает ноль человек и по данным аудиторов у них отрицательная деятельность, делайте вывод.. нас как овец ведут на закланье. Срочно необходимо проверить всех кто причастен к тому, что эта доблесная компания выиграла тендер.. это я обращаюсь к инициативной группе по мусору, согласен полностью с завышеными тарифами по всей позиции ЖКХ, но и мусорные тарифы высосаны из пальца, в ценах на мусор нет ничего благоразумного… прослеживается одно обобрать народ как в девяностые и в кусты, нам хватит наступать на ельцинские грабли, а то нас грабят, грабят, а мы молчим. для информации почему тарифы на свет высокие, да потому что Чубайс реорганизовал энергитическую ситему так, что между производителями электричества и потребителями сейчас около 3000 посредников и все хотят кушать и так везде посредники, посредники…. и власть молчит, подозрение, что многие чиновники в доле иначе почему ситуация только ухудшается, никто даже не пытается что то улучшить. Может пора врагов страны почистить им бы только развалить Россию, вот они и стараются со всех сторон и тарифы одно из направлений развала страны, это мое подозрение… вызвать негатив в обществе и вывести народ на улицы… Примеров по миру достаточно…

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