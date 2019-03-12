Комитет солидарности по мусорной реформе создали в Бердске

Первая рабочая встреча комитета солидарности с общественностью по мусорной реформе пройдет 13 марта в Бердске.

На прошлой неделе известная в городе общественница Татьяна Новая организовала и провела конференцию по мусорной реформе. В актовом зале управлении образования собрались председатели советов домов, ТОСов, а также народные избранники. Обсуждали острые вопросы, касающиеся тарифа.

— Вопросов было очень много. И один из них: почему юридическим лицам разрешено платить по факту, если их контейнер находится в закрытом состоянии, а ведь дома с мусорокамерами тоже находятся в закрытом состоянии, почему им не разрешено вывозить по факту? Этот и другие вопросы нужно решать прямо сейчас. В стадии организации процесса. Нам говорят, что время ушло, и прочее — все это глупости. Допустим, мы, город Бердск, должны были выступить с инициативой, чтобы нам дали право самим тариф назначать. Но, мы должны были это сделать за 20 дней до окончания года. А нам когда объявили тариф? 27 декабря. Сплошные нарушения защиты прав потребителей и интересов города, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 марта председатель общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяна Ощепко.

По словам Татьяны Анатольевны, Татьяна Новая сказала однозначно, что наверху дали указания, чтобы город Бердск ничем не выделялся, а был и как все. Платит Новосибирская область по 92 рубля на человека, столько же должен платить и Бердск, чтобы не вызывать напряженности в обществе, подчеркнула Ощепко.

— Давайте тогда посмотрим на другие тарифы. В Новосибирске холодная вода 13 рублей стоит, а нас — 20 с лишним рублей, стоки в Новосибирске в пределах 20 рублей, у нас уже к 30 рублям, а по отоплению — так вообще. Так давайте сделаем так, чтобы и у нас тарифы были такими же, как в Новосибирске, — возмущалась общественница.

На конференции приняли решение создать комитет солидарности по мусорной реформе, куда вошла и Татьяна Ощепко.

— Мы будем выступать как общественники и требовать, чтобы на законодательном уровне рассмотрели и решили острые вопросы, — заверила Ощепко.

По информации Татьяны Анатольевны, идет разговор о том, что тариф на мусор снизят до 77 рублей, вроде как, областные депутаты решают убрать еще два рубля из этого тарифа — за вред экологии.

— Получатся, что когда мы платим через управляющую компанию, почту или банк, они берут, 5 рублей, 13 рублей, 3% от платежа. Получается, что мы ничего не выигрываем. Одно снимают, другое берут за платеж. Почему? Никто же не берет деньги за платежи за воду и отопление. Мол, КБУ заключил договор с РКЦ. Так, договаривайтесь тогда с региональным оператором. Ведь 92 рубля — это не 92 копейки, — рассуждала Ощепко.