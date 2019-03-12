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Питаться месяц на 4279 рубля может каждый житель Бердска

За месяц минимальная продуктовая корзина выросла на 84 рубля. Более четверти рациона среднестатистического бердчанина составляют хлеб, крупа и макароны.

12.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Питаться месяц на 4279 рубля может каждый житель Бердска

Доедают оставшееся от Масленицы

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в феврале 2019 года составила 4279,07 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем размер увеличился на 2% (с начала года – на 3,7%), сообщили сегодня, 12 марта, в Новосибирскстате.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе каждый бердчанин мог питаться месяц на 4195 рублей. Тогда за месяц минимальная продуктовая корзина выросла на 1,7%.

В структуре стоимости набора сейчас преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,7%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, мяса и мясопродуктов – 17,3%, плодов и овощей – 15,4%, рыбы – 5,1%, жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,4%, яиц – 2,2%.

Как отмечают статистики, в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй снизилась.

Справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.


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