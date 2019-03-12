В мобильное приложение «Убитые дороги» попал Бердск

Эксперты Народного фронта подвели итоги первого полугодия работы мобильного приложения «Убитые дороги», запущенного в августе 2018 г. Его пользователями отмечено уже более 2 тыс. дорожных проблем, решены из них уже почти 350. В ближайшее время планируется интегрировать этот сервис с системой контроля за средствами дорожных фондов, разработанной Минтрансом России.

Напомним, что с помощью мобильного приложения граждане сообщают о плохих дорогах и локальных дефектах – это ямы, стертая разметка, неработающие светофоры, ремонт дорог в неподходящую погоду и так далее. Через этот сервис на карту убитых дорог попало уже свыше 2 тыс. различных дорожных проблем. Из них, в частности, 1300 обращений касаются ям, 561 – участков в ненормативном состоянии, 65 – нарушений технологии дорожного ремонта, 53 – люков, 13 – светофоров, 31 – дорожных знаков, 19 – разметки.

Например, житель микрорайона Авиагородок города Киренска Иркутской области сообщил о проблеме с уборкой снега – всю зиму его сгребали грейдером с дороги на тротуар, к жилым домам. А в Воронеже на проспекте Революции установили дорожный знак «Конец действия пешеходной зоны» на тротуаре прямо напротив пешеходного перехода. По словам пользователей приложения, после установки этого знака водители проезжают к зданию корпуса Воронежского государственного университета, делая поворот на «зебре», что представляет опасность для пешеходов.

Из всех объектов, попавших на карту через мобильный сервис, приведен в порядок уже 341, в том числе на 55 участках сделан ямочный ремонт. К примеру, в Чите на улице Столярова была заделана яма шириной во всю дорожную полосу. В Бердске Новосибирской области на улице Ленина светофор был плохо виден пешеходам из-за установленного знака – проблему также исправили.

«Эксперты ОНФ в регионах рассматривают каждую проблему, добавленную через мобильное приложение. И по каждой направляются обращения в администрации. После того как дефект устранен, например заделана яма, эксперты изменяют его статус в приложении. Таким образом пользователи могут контролировать, как решается волнующий их вопрос», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Он также рассказал, что эксперты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» взаимодействуют с системой оперативного управления «Эталон», которая используется в работе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это позволяет быстрее решать все вопросы, оперативно мониторить работу карты и отвечать пользователям по отмеченным ими дорожным дефектам.

«Кроме того, ведется подготовка к интеграции карты убитых дорог с интернет-порталом «Добродел» (создан для приема обращений жителей Московской области), а также с общедоступной информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, которая разработана Минтрансом России», – добавил Александр Васильев.

Мобильное приложение «Убитые дороги» было запущено в августе 2018 г. Оно создано для того, чтобы гражданам было проще и быстрее сообщать о дорожных проблемах. Скачать и установить его может любой желающий в App Store и Google play. Отправленная с помощью смартфона или планшета информация (описание, фото) проверяется, а затем попадает в общую базу данных на сайт проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Источник: ОНФ