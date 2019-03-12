Мэр Бердска: Никто с ковшом и взрывчаткой не снесет по генплану частный сектор

«Погромче можно! Еще громче! Мы не слышим на задних рядах! Орать!» — требовали от главы Бердска горожане на публичных слушаниях по генплану города вчера, 11 марта.

Впервые в Бердске публичные слушания собрали рекордное количество слушателей. Для бердчан приносили стулья, но даже после этого жители города толпились в проходах конференц-зала. Обсуждение генерального плана затянулось на два часа, вместо запланированного часа, но некоторые бердчане, услышав ответ на свой вопрос, освобождали конференц-зал мэрии.

В начале выступления мэр Бердска Евгений Шестернин призвал слушателей высказываться менее эмоционально. Также он предложил градостроителям перечислить предложения бердчан по генплану, так как «задача генплана не рисовать город, а понять стратегию его развития, а предложения от населения нужно услышать, принять». По словам главы города, рабочая группа доведет их до логического завершения.

Социалистический Бердск

Главный градостроитель «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев рассказал горожанам, что их ждет в ближайшие 20 лет в соответствии с новым генпланом города. Цирк, театр и музей вызвали насмешки в зале. А вот строительство многоэтажек в центре Бердска — возмущенный гул.

По словам Сергея Заусаева, градостроительные аспекты развития Бердска обусловлены близостью с Новосибирском. Бердск входит в состав Новосибирской агломерации, напомнил Заусаев бердчанам. Как показали исследования, Бердск постепенно превращается в единое градостроительное образование с Академгородком. Для города характерна маятниковая миграция — каждый день в Новосибирск уезжает 11% бердчан.

По словам градостроителей, Бердск неравномерно застроен. Не завершено строительство магистрального каркаса и всего спектра улично-дорожной сети, загруженность дорог с выездом на федеральную трассу, не развитость транспортно-инженерной инфраструктур в зонах отдыха.

-На основании анализа становится понятно, что Бердск еще во многом сохранил черты социалистического индустриального города — железнодорожные переезды, склады в центре города, не завершенность формирования центра, упорядоченность планировки и застройки промышленных зон, не достаточный уровень благоустройства и городского дизайна.

Градостроители предложили застроить улицы Первомайскую и Горького, а также нынешние земли Минобороны жилыми домами средней и высокой этажности.

Реконструировать кварталы вдоль улиц Островского и Горького, расширить коридоры необходимо для прокладки коммуникация для строительство новых жилых кварталов в южной части города.

-Реконструкция улиц за счет земельных участков усадебной застройки затрагивает интересы части жителей, но и других горожан, которые вынуждены стоять в пробках и объезжать усадебные застройки по второстепенным улицам. Если не будет реконструкции, то планирование новых микрорайонов теряет смысл, — резюмировал Заусаев.

Сносу быть?

В этот день один и тот же вопрос чаще других звучал из разных уст. Горожан интересовал снос частного сектора в центре Бердска, где в перспективе планируется многоэтажная застройка. Пожилой бердчанин Владимир Иванович со свей супругой удалились из конференц-зала, так и не получив внятный ответ от власти на свой вопрос: когда снесут улицу Горького?

-Вы нарисовали нам план, практически город-сад. Через 20 лет мы будем жить в городе, который сложно представить в хороших голливудских фильмах. Ковш трактора направлен на мой дом. Но ни с одним жителем вы не договорились. С 2006 года ничего не изменилось, почему должно измениться в 2019 году? Мы против этой красной линии вдоль наших домов. Магистраль может иметь свои сужения и расширения. Эти вопросы решаемы. Я уже вложил деньги в свой дом и теряюсь в догадках — развивать эту территорию дальше или нет. Когда он будет в красной зоне, если я надумаю, то не смогу продать по реальной цене свой дом, определенный под потенциальный снос. Мы хотим себе благо и, чтобы город развивался. Нужны компромиссы. Мы уезжать не хотим, там родовые гнезда, где собираются внуки и дети. Нам в ближайшие 20 лет жить как временщикам? — высказался общественник Виктор Вылегжанин.

Автор видео Марина Волкова



Других бердчан волновало, почему горадминистрация выдает разрешения на строительство в центре города, ведь по проекту нового генплана на этом месте должны появиться высотки. По мнению многих бердчан из-за нового генплана люди вынуждено находятся в подвешенном состоянии. Не зная, обустраивать им дальше семейное гнездо или нет. Мэр Бердска был категоричен: сносить дома никто не будет.

— Никто завтра никого сносить не будет! Слово «снос» нет в законодательстве! Есть только «выкуп», частная собственность выкупается. То, что вы ходили с бегунком, это люди занимаются политикой. Смогут договорится — купят, не смогут — не купят. Вы получили информацию, далекую от истины. Уважаемые бердчане, мы 10 лет тому назад принимали генплан. Это структура, которая планируется. Чтобы он вошел в жизнь нужен проект планировки. Но не на весь город. Требует решение по ул. Горького — тупик, все, пробка в городе — возьмется фрагмент из генплана. Но начнется его реализация с разговора с собственником. И собственность выкупают. Другого варианта не существует! Никаким экскаватором. Ни ковшом. Ни взрывами. Все. Я за это отвечаю полностью, — категорично заявил Шестернин.

Глава города подчеркнул, что и в нынешнем генплане Бердска эти улицы попали под красные линии. В разрабатываемом генплане это не изменилось, да и за минувшие 20 лет в кабальных условиях никто не жил. Начальник градостроительства горадминистрации Федор Каравайцев готов показать нынешнюю карту генплана, доказав, что в новом плане красные линии не изменились.

Мнения разделились

-Мне не нужен частный сектор в центре Бердска. У меня есть автомобиль, на котором я каждый день езжу на работу. Мне нужна широкая дороги. Я устал стоять в пробках! — высказался слушатель из зала и напоролся на острую критику в свой адрес.

Бердчане не намерена отдавать под снос свои дома даже по выкупной цене.

— Церковь должна стоять на высоте. Вы хотите закрыть ее высотками? Я верующий человек, продал квартиру, купил дом напротив церкви. И никогда не брошу дом, хоть по какой выкупной цене, — высказался горожанин Владимир, которого аплодисментами поддержали многие слушатели публичных слушаний.

Автор видео Марина Волкова



Паркам быть?

Несколько жителей микрорайона Южного интересовались, будет ли в микрорайоне организован парк, а если да, то какой площади.

— Сколько гектаров нам выделят на парк? Нам нужно знать! С коляской негде гулять, — обратилась к главе пенсионерка.

Озеленения попросили и жители микрорайона Белокаменного и улицы Космической. Шестернин предложил принимать предложение и обсуждать его на рабочей комиссии. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подчеркнул, что нужно уточнять, какой смысл горожане вкладывают в слово «парк». Что нужно людям — деревья или карусели.

Многие попросили озеленить город, но Евгений Шестернин предложил делать это вместе:

-У нас был опыт совместного создания сквера у роддома. В этом ключе и будем работать.

Горожане согласились: они готовы высаживать деревья на радость своим детям и внукам. На озеленение города по генплану предусмотрено 1902 квадратных метра.

Все озвученные предложения направят в рабочую комиссию, которая их рассмотрит и предложит поправки градостроителям в создаваемый генплан города. Уже через две недели окончательный вариант генплана передадут совету депутатов, который, вероятно всего, одобрит его на ближайшей сессии.