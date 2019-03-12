Российский миллиардер оказался самым богатым жителем Лондона

Москва и Лондон вошли в пятерку городов, в которых живет больше всего миллиардеров. При этом самым богатым жителем Лондона оказался россиянин Михаил Фридман.

Состояние основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана оценивается в 15 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком, живущим в Лондоне. До недавних пор самым богатым человеком в британской столице считался выходец из СССР и владелец промышленной компании Access Industries Леонард Блаватник. Теперь Блаватник живет в Нью-Йорке.

В списке городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров Лондон занимает пятое место. Самое большое число миллиардеров уже пять лет подряд живет в Нью-Йорке, сейчас их там 84. Богатейшим жителем Нью-Йорка в этом году стал основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг. Его состояние оценивается в 55,5 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Гонконг, а на третьем — Москва. В Москве сейчас живет 71 миллиардер — это около 80% богатейших россиян. Самым богатым жителем Москвы считается акционер газовой компании «Новатэк» и нефтехимической компании «Сибур» Леонид Михельсон, пишет Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.

Источник: ntv.ru