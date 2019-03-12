Опасные инфицированные отходы за 1,7 млн рублей обезвредят в ЦГБ Бердска

Власть Новосибирской области 12 марта объявила аукцион на оказание услуг по сбору, транспортировке и обеспечению обезвреживания медицинских отходов класса «Б» и «В» для горбольницы Бердска. 10 корпусов бердской ЦГБ нуждаются в утилизации опасных отходов.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 705 636,44 рублей. Оплачивает региональный бюджет. Заявки от участников аукциона принимаются до 25 марта. Сам электронный аукцион состоится 28 марта. Срок действия договора с победителем — до 31 декабря 2019 года (включительно) по заявкам больницы на вывоз отходов.

Под медицинскими отходами класса «Б» понимаются следующие эпидемиологически опасные отходы:

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию.

Под медицинскими отходами класса «В» понимаются следующими эпидемиологически опасные отходы:

Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.

Исполнитель обязан обеспечить бердскую ЦГБ одноразовыми пакетами для сбора медицинских отходов и одноразовыми твердыми не прокалываемыми контейнерами для сбора острых медицинских отходов объемом до 150 кг.

Кроме того, контракт предполагает поставку оборотных контейнеров в количестве 50 штук. Их мойка и дезинфекция осуществляется на территории исполнителя, собственными силами и за счет собственных средств.

При необходимости хранения медицинских отходов более 24 часов подрядчик по запросу больницы предоставляет в пользование на время действия контракта холодильное оборудование. Объем холодильного оборудования не менее 236 л. Холодильники установят по адресам: ул. Боровая, 107 – 2шт; ул. Боровая, 109 – 3шт.; ул. Боровая, 107 – 1шт; ул. Островского, 53 – 1шт; ул. Пушкина, 172 – 1шт.; ул. Попова, 10/1 – 1шт.