Восстановить штукатурку на стенах требует от установщиков окон старушка в Бердске

Не восстановили раздолбленные стены и оторванные обои специалисты по установке пластиковых окон в квартире жительницы Нового поселка Бердска.

В октябре 2018 года Валентина Медведева заключила договор по установке пластикового окна с фирмой «Торговая компания «Уютный дом». Рабочие установили окно, пенсионерка подписала договор и отдала деньги.

А только после этого обследовала окно и стала предъявлять недочеты: здесь раздолбили стену — нужно штукатурить. Установщики в ответ, мол, это не их дело. И если ей что-то не нравится, предложили вызвать комиссию за свой счет.

— Я говорю: милый ты мой, дите ты мое, ты что же говоришь, мне 80 с лишним лет, куда я пойду, кого мне вызывать, ты сделай мне, как положено. Расцарапали все на свете. И до ума не довели, не доделали. Между панелью, окном и стеной проходит ладонь, даже в некоторых местах — две ладони. «Хорошо» поработали. Окно подняли выше, чем было. В одном месте дует, да так хорошо. От шва отвалился кусок и висит. Я звоню в фирму, никто не берет трубку, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» своей бедой 84-летняя пенсионерка.

По словам Валентины Николаевны, она целый год собирала деньги, 17 тыс. рублей, чтобы поставить в квартиру новое окно. Эти деньги для пенсионерки — целое состояние.

— Теперь встану возле этого окошка и плачу. Не знаю, что мне делать. Была бы помоложе, нашла кого-нибудь и договорилась бы довести это окно до ума. Но опять же, нужен специалист, — жаловалась бердчанка.

Пенсионерка считает, что «оконщики» должны привести в порядок стену, где оторвали обои и раздолбили штукатурку, и заделать дыру, в которую всю зиму сквозил ветер. Раз наковыряли — пусть заделывают, возмущена бабушка.

К Валентине Николаевне приезжал с ревизией и руководитель фирмы. Сказал, что все нормально — окно поставлено, вспомнила Медведева.

По указанному Валентиной Медведевой телефону «Торговой компании «Уютный дом» не удалось дозвониться и «Курьер. Среда. Бердск». Поэтому мы решили спросить мнение эксперта.

Руководитель фирмы по установке пластиковых окон, которая существует на бердском рынке с 2005 года, Павел Судобин внимательно рассмотрел фотографии, присланные бердчанкой.

— Формально сделано все. Если чисто по-человечески, то мы закрываем такие места уголком. Если заказчик против, то он все устраняет собственными силами. Заказчикам нужно помнить, что специалисты по установке пластиковых окон именно вставляют окна, а не делают ремонт в доме, — объяснил ситуацию Павел Судобин.

Изучите детали

Специалисты Роспотребнадзора советуют обратить внимание на некоторые нюансы при разговоре с менеджером по установке окон по телефону или при посещении фирмы.

В любой уважающей себя компании сертификаты и лицензии висят на стене в рамке, а всю прочую информацию о фирме вам предложат с готовностью.

Опытный менеджер не станет убеждать вас в необходимости приобретения самого дорогого товара, а, напротив, вместе с вами выберет оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Стоимость металлопластиковых изделий одного и того же размера может сильно варьироваться, так как, помимо метража, на цену изделия влияют такие факторы, как:

количество открывающихся створок в окне, чем больше «глухих» частей в изделии, тем оно дешевле,

вид стеклопакета: однокамерный или двухкамерный, и его толщина, тип стекла импортное или отечественное, тонированное, энергосберегающее и качество самого профиля,

наличие приспособлений для различных типов открывания створок, которые обычно идут в дополнение к основной комплектации окна (микровентиляция, позиционное и щелевое открывание, клапаны для проветривания и т.д.).

В понятие доставки, демонтажа и установки окна разные фирмы вкладывают разный смысл и по-разному определяют объем работ. Спросите, входит ли стоимость разгрузки и доставки до квартиры в названную вам стоимость.

При монтаже окна необходимо учитывать время работы монтажника. Время установки одного изделия составляет от 2 до 4 часов в зависимости от типа дома, таким образом, информация об установке в течение получаса должна вас насторожить.

Важно узнать, производится ли гидроизоляция шва, так как монтажная пена может разрушаться под действием солнечных лучей и влаги и должна быть изолирована от этих губительных факторов. Для этого после заливки шва монтажной пеной необходимо защитить его. В этих целях чаще всего используется силикон (хотя существуют и другие виды гидроизоляторов), но в любом случае вариант, когда после установки ваше окно утопает в желтых пузырях монтажной пены — недопустим.

Поинтересуйтесь также, кто будет выносить горы мусора, остающегося после демонтажа вашего старого окна. Каждая уважающая себя фирма сообщит вам, что уборка и вынос мусора входят в обязанности монтажников, для чего им даже выдается специальная тара.

Уделите внимание договору. В нем обязательно должны быть:

Полное наименование строительной фирмы, юридический адрес, адрес фактического местонахождения, банковские реквизиты, ИНН,

Наименование лица, подписывающего договор,

Перечень работ,

Полная цена договора,

Сроки исполнения обязательств,

Порядок оплаты работ,

Ответственность подрядчика за просрочку начала выполнения работ, за некачественные работы и т. п.,

Порядок приемки работ,

Порядок и сроки исправления брака,

Сроки гарантии на произведенные работы,

Процедура вывоза мусора,

Процедура и закупка материалов (если их покупает прораб),

Процедура передачи материалов (если их приобретаете вы).

Покупателю сложно ориентироваться в особенностях современных профилей, фурнитуры и вам избежать негативных последствий неправильной установки.

1. На монтаж окон существует межгосударственный стандарт – ГОСТ 320971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

2. Выбирайте компанию, работающую «под ключ» с длительной гарантией на монтаж (по стандарту не менее 5 лет) и сервисным обслуживанием.

3. Требуйте от представителей монтажной фирмы составления договора на выполнение монтажных работ с подробной калькуляцией материалов, работ и гарантией качества.

После окончания работ требуйте подписания двухстороннего акта о приемке работ.