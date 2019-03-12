Офисных работников вытесняют с рынка труда инженеры

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — сообщили в Минтруде.

В ведомстве добавили, что число безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий, заявленных работодателями в службы занятости.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, длительное время в российской экономике наблюдалась тенденция к созданию компаний, расширению сфер услуг и офисного хозяйства. Однако за последние годы рынок труда оказался переполнен специалистами в этой области. На сегодняшний день многие из них оказались невостребованными, констатировал эксперт.

Тем не менее в обществе сохраняется мнение, что работать в указанной сфере престижно. Популярность таких специальностей, как «менеджер», «экономист», у абитуриентов вузов остаётся на высоком уровне, в то время как представителей технических профессий на рынке труда катастрофически не хватает, отметил Колташов.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придётся сложно», — сказал эксперт.

Ранее Минтруд назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии. Лидеры списка — специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

Где густо, где пусто: какие специалисты востребованы сегодня?

В сфере бизнеса и администрации слишком много специалистов с высшим образованием. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Количество безработных в этой области больше, чем число вакансий.

Самые востребованные специалисты сейчас в области искусственного интеллекта, в области больших данных, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Высшей школы экономики Сергей Филонович.

«Востребованы специалисты, которые могут обеспечить использование инструментов искусственного интеллекта в бизнесе. На них большой спрос и в учебных заведениях, потому что этому нужно учить. Здесь наблюдается дефицит. Спад интереса к офисным работникам связан либо с оптимизацией, либо с состоянием экономики. Инженерные профессии снова начинают быть востребованными, не все, но с использованием новых технологий. На них есть спрос, а платежеспособный ли он будет, покажет будущее и глобальные усилия государства», – считает Сергей Филонович.

Технологии будут проникать и в регионы, считает эксперт.

«Не может вся сфера IT быть сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Этим будут прорастать Уральский округ, Дальний Восток, Владивосток, Иркутск. Россия не может долго оставаться на обочине развития. Тем более ставится задача перехода в цифровую сферу», – сказал Сергей Филонович.