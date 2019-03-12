Англичанка после инсульта начала говорить с русским акцентом

В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс неожиданно стало плохо на работе в магазине
Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта. Как сообщает издание Liverpool Echo, врачи не ожидали, что она в принципе сможет говорить.
В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс (Rose Griffiths) неожиданно стало плохо на работе в магазине. Женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
Британку доставили в больницу, где доктора объяснили ей, что она вряд ли снова сможет жить полноценной жизнью. Тем не менее, Гриффитс упорно занималась и через некоторое время научилась писать левой рукой. Позже она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.
Со временем Гриффитс начала говорить с восточно-европейским акцентом, а затем — с немецким. «Я люблю поболтать с людьми, но после инсульта люди не хотели со мной общаться, потому что думали, что я их не понимала. Я чувствовала себя очень одинокой», — пожаловалась женщина.
Чтобы справиться с дефицитом общения Гриффитс присоединилась к местной ассоциации людей, переживших инсульт. Спустя пять лет после приступа женщина приняла, что к ней не вернется ее акцент, однако перестала из-за этого переживать.
«Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю», — добавила она. Женщина стала волонтером ассоциации, а также участвует в благотворительных акциях. По ее словам, собеседники стали терпеливее относиться к ней, так как понимают, что она пережила инсульт.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Радистка Кэт?! Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу….
1 0