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Англичанка после инсульта начала говорить с русским акцентом

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Англичанка после инсульта начала говорить с русским акцентом

Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением. Жительница Ливерпуля перестала переживать по поводу своей странности.

12.03.2019 Фото: Rose Griffith / Stroke Association Один комментарий
 
Англичанка после инсульта начала говорить с русским акцентом

В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс неожиданно стало плохо на работе в магазине

Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта. Как сообщает издание Liverpool Echo, врачи не ожидали, что она в принципе сможет говорить.

В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс (Rose Griffiths) неожиданно стало плохо на работе в магазине. Женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.

Британку доставили в больницу, где доктора объяснили ей, что она вряд ли снова сможет жить полноценной жизнью. Тем не менее, Гриффитс упорно занималась и через некоторое время научилась писать левой рукой. Позже она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.

Со временем Гриффитс начала говорить с восточно-европейским акцентом, а затем — с немецким. «Я люблю поболтать с людьми, но после инсульта люди не хотели со мной общаться, потому что думали, что я их не понимала. Я чувствовала себя очень одинокой», — пожаловалась женщина.

Чтобы справиться с дефицитом общения Гриффитс присоединилась к местной ассоциации людей, переживших инсульт. Спустя пять лет после приступа женщина приняла, что к ней не вернется ее акцент, однако перестала из-за этого переживать.

«Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю», — добавила она. Женщина стала волонтером ассоциации, а также участвует в благотворительных акциях. По ее словам, собеседники стали терпеливее относиться к ней, так как понимают, что она пережила инсульт.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Радистка Кэт?! Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу…. %) *CRAZY* :P

    Thumb up 1 Thumb down 0

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