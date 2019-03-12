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Пожаловались на двойную плату за вывоз мусора в прокуратуру единороссы

В феврале «Единая Россия» выявила 20 регионов, в которых людям выставлялись двойные платежи за вывоз твердых коммунальных отходов.

12.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Пожаловались на двойную плату за вывоз мусора в прокуратуру единороссы

В Бердске мусор редко увидишь на улицах

Эксперты партийного проекта «Чистая страна» выявили незаконное взимание двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов в трех десятках республик и областей. Только за одну неделю от граждан поступило около 150 жалоб, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Лидером по числу жалоб на прошлой неделе стала Башкирия, жалобы также поступали от жителей Волгоградской области, которая уже фигурировала в числе регионов с двойной оплатой. Есть случаи нарушений в Пензенской и Кировской областях.

В феврале партия провела большую работу и выявила 20 регионов, в которых людям выставлялись двойные платежи за вывоз отходов. По словам Бурматова, люди жаловались на то, что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора, и от управляющей компании. Были примеры, когда плата за вывоз мусора при выделении ее в отдельную услугу вырастала в разы.

Информацию о всех таких нарушениях «Единая Россия» передала в Генеральную прокуратуру.
Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Источник: dni.ru


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(1) Комментарий

  1. a.danilov

    Чайка посмеётся.

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