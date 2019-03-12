Голубые волосы школьникам разрешают 36% родителей в России

Более 70% родителей в России считают обязательным наличие дресс-кода в школах, при этом 36% родителей разрешили бы цветные пряди, 13% — пирсинг, а 10% — носить яркую одежду и рваные джинсы, свидетельствуют результаты исследования проекта Mail.ru Дети.

Согласно данным исследования, у 65% родителей дети учатся в школах с обязательной школьной формой, у 60% — должны придерживаться дресс-кода. С необходимостью наличия строгих рекомендаций относительно внешнего вида согласились 72% респондентов, 22% считают иначе.

«На вопрос, как именно ребенок должен одеваться в школу, мнения родителей разделились: 43% отметили «белых верх — черный низ» или деловой стиль, 33% за одинаковую школьную форму. Интересно, что 54% родителей считают, что форма дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий, 38% — что форма нивелирует видимую разницу в доходах родителей», — говорится в тексте исследования.

Говоря о текущих запретах, респонденты указали, что в школах, где учатся их дети, запрещены пирсинг (36%), цветные волосы (34%) или пряди (29%), яркая одежда и рваные джинсы (44%), татуировки (35%). Что касается личного отношения родителей к запретам, 36% отметили, что разрешили бы цветные пряди, 15% — цветные волосы, 13% — пирсинг, 10% — яркую одежду и рваные джинсы.

Исследование проводилось с 19 по 26 февраля среди 15,5 тысяч пользователей проекта, передают РИА Новости.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске в конце прошлого года разразился скандал из голубых прядей 6-классницы. Девочку выгнали с уроков за крашенные волосы. Психолог бердской школы №9 дошла до суда, требуя компенсации за опороченные честь и деловую репутацию в размере 500 тыс. рублей. Но суд отказал в удовлетворении иска.