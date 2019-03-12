Раздавил насмерть пешехода грузовик Volvo из Челябинска под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 11 марта, на территории Болотнинского района в Новосибирской области. 56-летнего мужчину-пешехода сбил насмерть грузовик «Вольво», ехавший из Челябинска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По информации полицейского ведомства, накануне вечером, примерно в 20.30, 51-летний житель Челябинской области, управляя большегрузным автомобилем, двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в направлении города Кемерово. В пути следования на 129-м км автодороги он совершил наезд на мужчину, шедшего в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.