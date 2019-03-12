КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию на ул. Кристальная 5
Продам 1-ю в центре!
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию
Продам 2к.кв=44 кв.м
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Никто с ковшом и взрывчаткой не снесет по генплану частный сектор

Против «окружения Путина» и его «коррупционных действий» готовят новые законы США

Питаться месяц на 4279 рубля может каждый житель Бердска

Условия передачи Курил Москва сделает невыполнимыми для Японии

Опасные инфицированные отходы за 1,7 млн рублей обезвредят в ЦГБ Бердска

Англичанка после инсульта начала говорить с русским акцентом

Восстановить штукатурку на стенах требует от установщиков окон старушка в Бердске

Пожаловались на двойную плату за вывоз мусора в прокуратуру единороссы

Виновных в двукратных переплатах за ЖКХ назвал сенатор

Раздавил насмерть пешехода грузовик Volvo из Челябинска под Новосибирском

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Раздавил насмерть пешехода грузовик Volvo из Челябинска под Новосибирском

56-летний погибший шел в попутном направлении вдоль трассы Р-255 «Сибирь» в направлении Кемерова. Полиция проводит доследственную проверку по факту смертельного ДТП.

12.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Раздавил насмерть пешехода грузовик Volvo из Челябинска под Новосибирском

Ходить по трассе смертельно опасно

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 11 марта, на территории Болотнинского района в Новосибирской области. 56-летнего мужчину-пешехода сбил насмерть грузовик «Вольво», ехавший из Челябинска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По информации полицейского ведомства, накануне вечером, примерно в 20.30, 51-летний житель Челябинской области, управляя большегрузным автомобилем, двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в направлении города Кемерово. В пути следования на 129-м км автодороги он совершил наезд на мужчину, шедшего в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мэр Бердска: Никто с ковшом и взрывчаткой не снесет по генплану частный сектор Детей и молодежь из Бердска приглашают на фестиваль искусств «Мир, в котором я живу» Против «окружения Путина» и его «коррупционных действий» готовят новые законы США

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика