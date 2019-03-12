Виновных в двукратных переплатах за ЖКХ назвал сенатор

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова руководителя ФАС Игоря Артемьева о переплатах россиян за услуги ЖКХ, обратив внимание на плохую работу управляющих компаний (УК).

Ранее в понедельник глава ФАС заявил, что по большинству коммунальных платежей население страны переплачивает примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ для россиян обходятся в два раза дороже.

По словам Пушкова, учитывая неудовлетворительную работу управляющих компаний, представленные Артемьевым данные неудивительны.

Свои выводы сенатор проиллюстрировал примером, когда коммунальщики выставили счет владельцу двухкомнатной квартиры в Перми в размере 2,2 млн рублей, посчитав, что на 40 кв. м прописаны 4050 человек.

«И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», — написал Пушков в Twitter.

В ФАС, в свою очередь, рассказали о способах борьбы с переплатами за услуги ЖКХ. Как уточнили в ведомстве, нарушения в сфере тарифного регулирования поможет предотвратить внедрение эталонного принципа в формирование тарифов.

В августе прошлого года по итогам проведения Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности президент РФ по предложению ФАС России поручил внедрить эталонный принцип при формировании тарифов в сфере ЖКХ.

По итогам анализа региональных тарифных решений, который показал, что есть случаи, когда одна компания осуществляет свою деятельность в двух регионах одновременно и в сопоставимых условиях, но тарифы на её услуги различаются кратно.

По итогам совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти ФАС пришла к выводу, что необходимо разделять в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например, воды или тепла, и инвестиционную, к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия по инвестиционной программе.

По мнению ФАС России, внедрение «эталонных» затрат позволило бы уравнять действующую тарифную дискриминацию. Это кардинальное изменение принципов и подходов в тарифном регулировании. В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне власти. Это будет являться первой частью тарифа. Вторую часть тарифа планируется устанавливать на региональном уровне с учетом необходимости вложения инвестиций в целях сбалансирования итогового тарифа.

Также стоит отметить, что, по мнению антимонопольной службы, лучше предупреждать нарушения, чем бороться с ними постфактум. Для этого ФАС России подготовила проект «федеральный тарифный светофор». Он устроен таким образом, что региональные органы власти не смогут принять решение, если оно не соответствует нормам законодательства и в «светофоре» оно будет помечено «красным», что будет означать отмену решения в автоматическом режиме.

«Желтый свет» будет обозначать, что в решении есть отклонения, которые необходимо устранить, а «зеленый» — тарифное решение соответствует всем нормам закона.

Это позволит, в том числе, предотвратить нарушения в сфере тарифного регулирования.