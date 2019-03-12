Погиб или выжил: Загадка фронтовика Михаила Рубцова из Бердска

До сих пор остается загадкой жизнь и смерть фронтовика Михаила Рубцова из Бердска. Мать Михаила получила похоронку на сына в 1943 году. Погиб он 9 января под Ленинградом. Но в военных архивах хранится наградной лист, датированный 1945 годом, о награждении Михаила орденом Красной Звезды.

Все началось с того, как в бердский городской историко-художественный музей бердчанка Галина Рубцова принесла старую семейную фотографию. Сотрудники музея взяли ее на выставку фестиваля семейных реликвий. В это время в архивах хранилось уже немало материалов по Рубцовым, только они еще не были систематизированы.

Заведующая экспозиционным отделом Наталия Шапенкова начала собирать информацию для проведения экскурсии, в частности для рассказа о семье Рубцовых. Что-то рассказали сестры Рубцовы, Галина, Любовь и Тамара, что-то она нашла в архивах.

Отец Михаила, Василий Петрович, родился в 1895 году. Погиб во время Великой Отечественной войны в 1944 году. И это не вызывало никаких сомнений. На глаза Наталии Шапенковой попалась заметка из «Ленинского пути» за 23 мая 1985 года «В списках погибших не значился». В ней ее заинтересовало то, что речь шла о семье Рубцовых. Отец — Рубцов Василий Петрович, мать — Татьяна Яковлевна. У них было четверо детей: три дочери и сын. Любовь, Клава, Зинаида и Михаил. Рассматривалась ситуация, что на войне погибли отец и сын. Но на скрижалях Мемориала Славы не было имен ни отца, ни сына.

— В Книге памяти написано, что Михаил Рубцов погиб и похоронен под Ленинградом в 1943 году. В электронной версии дата его смерти — 1942 год. Уже непонятно. Решила посмотреть наградные листы. И когда открываю «Подвиг народа», в разделе «наградной лист» встречаю имя Рубцова Михаила Васильевича. И глазам своим не верю. Уроженец Бердска, младший сержант. И все бы ничего. Но далее прочла, что он представляется к получению ордена Красной Звезды в 1945 году, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталия Шапенкова.

В наградном листе описан подвиг Михаила Рубцова:

«Товарищ Рубцов находится в действующей армии с 27 сентября 1941 года. Во время пребывания на фронте товарищ Рубцов работает командиром отделения. В его отделении безотказно работали машины в любых условиях. В боях за Алакуртти, подвозя боеприпасы, товарищ Рубцов прошел без дороги 50 км, пробивая путь колонне под артогнем противника. Своевременно доставил боеприпасы на огневые рубежи. В боях за Шарашту и Иванча товарищ Рубцов бесперебойно снабжал части боеприпасами. Будучи отрезан от своих частей, он пробился объездной дорогой. По пути захватил и вывез с поля боя угрожающих противником две противотанковые пушки».

Из наградного листа следует, что младший сержант Михаил Рубцов с 27 сентября 1941 года по 7 ноября 1944 года воевал на Карельском фронте, с 18 января 1945 — на третьем Украинском. Не имел ранений и контузий. Не имел других наград.

Родная сестра Михаила Зинаида пыталась найти информацию о гибели брата. Как рассказывали родственники, к матери Рубцова приезжал его однополчанин. Он рассказал, как вместе с Михаилом пошел в разведку, и как они нарвались на немецких автоматчиков. Те начали стрелять и попали в Рубцова. Товарищу показалось, что Михаила убили. Он присыпал его снегом и ветками и ушел. А когда вернулся, то не нашел разведчика.

Мать Михаила так и не получила официальное извещения о его смерти. В электронной базе не указано места его захоронения.

По словам Наталии Шапенковой, при выдаче наград обычно указывают «посмертно», если человека уже нет в живых. В наградном листе Рубцова этого нет. Изучая другие документы, Наталия Федоровна нашла информацию о том, что вместо ордена Красной Звезды Михаилу Васильевичу дали медаль «За отвагу». Такое тоже бывало, когда представляли к одной награде, а по факту выдавали другую.

— Я могла бы еще допустить, что бывает такое, когда после войны люди погибали. Но на сайте содержится информация о том, что в 1985 году ветераны Великой Отечественной войны к 40-летию Победы получили орден Отечественной войны первой или второй степени. Среди награжденных значится Рубцов Михаил Васильевич. Все данные сходятся. Получается, в 1985 году он был еще жив, — отметила Шапенкова.

К сожалению, Наталия Федоровна не смогла по наградному документу найти адрес места проживания фронтовика.

— Не укладывается в голове, что если человек остался жив, почему родные об этом ничего не знают. Возможно, фронтовика контузило и он потерял память. Но с другой стороны, он же воевал до 1945 года. Мог бы написать письмо и сообщить, что он жив, — предполагала Шапенкова.

Были случаи, когда родные получали похоронки, а фронтовики оказывались живы. Иногда приходило и по две похоронки. Как в случае с бердчанином Владимиром Баталовым.

Родные получили извещение, что Баталов пропал без вести. Его оплакали и продолжали жить с болью потери. Но в 1945 году родственники получают письмо от Владимира Николаевича. Радость. Счастье. А вслед за письмом приходит похоронка. Позже сестра фронтовика разыскала его однополчанина, который рассказал историю Владимира Баталова. Оказывается, бердчанин попал в плен, потом его освободили. Проверили. И определили в часть. При форсировании реки Одер в 1945 году Владимир Баталов погиб. Родные дважды оплакали фронтовика.

Известны случаи, когда фронтовики не возвращались домой к своей семье, так как на войне встретили любовь. Но это не случай Михаила Рубцова. До того, как его призвали в армию, он не успел обзавестись женой и детьми.

По воспоминаниям родных, мать Михаила души не чаяла в сыне. И он не мог просто так не сообщить матери, что остался жив. Вот и получается загадка.

Семейное фото Рубцовых

Фотографии из семейного альбома коренной бердчанки Маракулиной (Рубцовой) Галины Кронидовны, старшей дочери Рубцова Кронида Петровича (на снимке – в нижнем ряду справа). В Бердске сегодня проживают две ее сестры Любовь Кронидовна и Тамара Кронидовна. Они бережно хранят память о большой семье Рубцовых.

Родители братьев Рубцовых – Рубцовы Петр Маркович и Ефросинья Ивановна.

Рубцов Кронид Петрович (1908-1964), уроженец Бердска, участник Великой Отечественной войны, был ранен, после излечения в Новосибирском эвакогоспитале служил в бердском запасном минометном полку, обучал призывников.

Рубцов Владимир Петрович (на снимке, в нижнем ряду слева), 1911 года рождения, бердчанин, участник Великой Отечественной войны, призван в 1941 году из Бердска, служил в 106 минометном полку 1 минометной бригады, 5 артиллерийской дивизии резерва главного командования. Награжден медалью «За боевые заслуги». Выписка из приказа от 22 сентября 1943 года: «Кузнец 1 дивизиона представлен к награде за то, что в период боевых действий с 5 июля 1943 года по 5 сентября 1943 года держал конский состав в хорошем состоянии. Под огнем противника на огневой позиции три раза производил перековку лошадей. 26 августа 1943 года на ОП исправил разбитую повозку из-под миномета, чем обеспечил перевозку минометов». Вернулся домой без руки. Детей не было.

Рубцов Василий Петрович (на снимке, в верхнем ряду справа), (24 марта 1895 — 24 мая 1944), уроженец Бердска. До войны работал бригадиром грузчиков на госмельнце. В 1939 году был награжден значком «Отличник мукомольной промышленности». Призван в РККА 7 февраля 1942 года. Погиб в бою 24 мая1944 года под Шепетовкой, Хмельницкой области. Жена — Рубцова Татьяна Яковлевна (1898 года рождения, на снимке в среднем ряду вторая справа).

Дети – Любовь (на снимке в среднем ряду первая справа), Клава (на снимке в среднем ряду третья справа), Зина, Михаил (на снимке в среднем ряду первый слева).

Из Зинаиды: «В годы войны мама, мало того, что она трудилась на подсобном хозяйстве госмельницы то дояркой, то телятницей, она пошла в бригаду грузчиков, которой когда-то руководил ее муж, и наравне с мужчинами разгружала вагоны с зерном, работая по 10-12 часов. Под ее присмотром была и семья – три дочери. Две – Люба и Клава, трудились на госмельнице – они были лаборантами, третья – это я, училась в школе, а после уроков в летние каникулы тоже работала в подсобном хозяйстве…»

Михаил Васильевич (1918), родился в Бердске. Рабочий. Призван в армию 19 сентября 1939 года, служил на Дальнем Востоке. На фронте Великой Отечественной войны с 1941 года (21 сд). Рядовой. Стрелок. Под вопросом: погиб в бою 9 января 1943 года под Ленинградом, захоронен в братской могиле.

Рубцов Андрей Петрович (на снимке в верхнем ряду в центре), родился в Бердске в 1901 году. В РККА с 24 октября 1943 года. Ефрейтор. Воевал на Украинском фронте. Дважды награжден медалью «За отвагу». Из наградных приказов: «13 марта 1944 года представлен к награде за то, что он, преодолевая все трудности работы, по пояс в воде обеспечил быстрый вынос раненых в укрытие с их оружием. За период с 6 по 11 марта 1944 года вынес с поля боя 17 бойцов. В бою 7 мая 1945 года за село Тьунечек под огнем противника вывез с поля боя 8 раненых бойцов и офицеров». Жена Дарья (на снимке в среднем ряду вторая слева).