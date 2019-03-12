Рентгенаппарат за 17 млн рублей установили в противотуберкулезном диспансере Бердска

Цифровой рентгенаппарат нового поколения появился в противотуберкулезном диспансере в ноябре 2018 года. Врач-рентгенолог диспансера Лариса Сурнина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 марта, о всех прелестях работы новой техники.

— Все хорошо, но он иногда ломается, как и вся цифровая техника. Он намного меньше «устает», чем обычный рентген, который у нас раньше стоял. Это, конечно, не компьютерный томограф, но лучевая нагрузка на пациента, по сравнению с обычным рентгеном, снижена. Теперь у нас нет фотолаборатории, в каком то смысле, это упростило нашу работу — мы не занимаемся реактивами фото, все проходит через компьютер, — рассказала Лариса Геннадьевна.

Стоит отметить, что в 2019 году в соответствии с наказами главой Новосибирской области Андрея Травникова, в в одном из взрослых поликлинических отделений ЦГБ появится и новый флюорографический аппарат.