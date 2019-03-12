Рентгенаппарат за 17 млн рублей установили в противотуберкулезном диспансере Бердска

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а кому доступно там делать снимки? всем или избранным? или эта услуги там платная? почему это не освещается?
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Туббольным!
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